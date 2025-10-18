Gobernador Caldera: Equipos bomberiles de PDVSA y Mara controlan incendio en el Campo Palmarejo

Los equipos bomberiles de Petróleos de Venezuela S.A ( (PDVSA) y del municipio Mara mantienen controlado un incendio originado en un pozo de aguas residuales que contiene crudo, ubicado en el patio de tanques del Campo Palmarejo en la localidad marense.

Foto: Cortesía

La información fue dada a conocer por el Gobernador del Zulia, Luis Caldera, quien manifestó que el evento ocurrió aproximadamente a la 1:30 de la tarde des este sábado 18 de octubre, lo que generó una densa columna de humo visible desde varios puntos de la zona.

De manera inmediata, se activaron los protocolos del plan de contingencia, con la participación del Cuerpo de Bomberos del Municipio Mara y los bomberos de PDVSA, quienes trabajan coordinadamente en la extinción del incendio.

“El fuego se encuentra confinado dentro del área afectada y no ha representado riesgo para las comunidades aledañas”, aseguró el gobernador Caldera.

Refirió que equipos técnicos de PDVSA, junto con las autoridades municipales encabezadas por el alcalde Edgar Labarca, y las autoridades bomberiles, se mantienen en el sitio realizando las evaluaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.

Gracias a la acción oportuna de los equipos de emergencia, la situación se encuentra bajo control, garantizando la seguridad del personal y la estabilidad operativa de las instalaciones.

