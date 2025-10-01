El gobernador del estado Zulia, Luis Caldera , brindó declaraciones el 30 de septiembre en el inicio del asfaltado de la C1, donde resaltó los significativos avances en la atención de salud especializada en la región, con un foco particular en el tratamiento de enfermedades oncológicas.

El mandatario regional informó que el Plan de Atención al Paciente Oncológico, superó la marca de

1.028 pacientes atendidos, destacando el compromiso de su gestión con la salud de la población.

Complementando este esfuerzo, el mandatario regional anunció que la estructura de la Farmacia de Alto Costo, está siendo culminada y será inaugurada el próximo 24 de octubre. Esta instalación será crucial para garantizar el acceso a tratamientos médicos para pacientes con condiciones médicas complejas.

En el área de infraestructura, el Gobernador Caldera detalló las siguientes mejoras y próximas entregas en el área de salud:

Hospital Universitario de Maracaibo (HUM): Próxima inauguración de 6 nuevos pabellones en el área de emergencia.

Hospital Dr. Pedro Iturbe (Hospital General del Sur): el mandatario regional informó que se realizó una inversión de 35.000 dólares para dotar al centro médico de 17 nuevos cupos de Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) .

UCI Pediátricas: La próxima semana se entregarán UCI pediátricas para el Hospital de Veritas .

Hospital Dr. Urquinaona de Maracaibo (Hospital Central) : Recibirá 4 pabellones y 4 cupos de UCI .

Hospital de Especialidades Pediátricas: Se ha mejorado su infraestructura para optimizar la atención infantil.

Estos anuncios reflejan la inversión continua en el sector salud por parte de la gobernación del estado, buscando ampliar la capacidad de atención crítica y especializada en la región zuliana.

Noticia Al Día / Arelys Munda