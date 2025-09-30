El Gobernador Luis Caldera, anunció un avance sin precedentes en el plan de infraestructura integral del estado Zulia, confirmando que la Gobernación se encuentra trabajando simultáneamente en vías urbanas, suburbanas, interurbanas y rurales.

El proyecto de rehabilitación y asfaltado de la C-1, una arteria crucial que comprende 26 kilómetros. Es una obra que conecta los municipios Maracaibo y San Francisco con el icónico Puente General Rafael Urdaneta (el coloso zuliano).

Foto: Xiomara Solano

El tramo inicial del proyecto de recuperación vial, comienza desde el distribuidor Las Delicias hasta el Puente Sobre el Lago Rafael Urdaneta, y contempla la colocación de 75.000 toneladas de asfalto. La ejecución de este trabajo es un esfuerzo conjunto entre la Misión Transporte, el Instituto de la Vialidad (INVI), la Alcaldía de Maracaibo y la Alcaldía de San Francisco.

El plan de suministro se complementa en medio de un convenio con PDVSA para obtener asfalto A20 y A30 en cuanto a material granular se refiere. También se coordinó un acuerdo con el Gobernador del estado Trujillo y la empresa EMASTRU para garantizar la dotación de material desde su planta.

Foto: cortesía Gobernación del Zulia.

El Gobernador Caldera enfatizó que la masiva recuperación vial, abarca 31 frentes de asfalto activos en varios municipios como Sucre, Jesús Enrique Lossada, Colón y Catatumbo, esta reestructuración es posible gracias a una logística eficiente en su gestión.

Foto: Cortesía Gobernación del Zulia.

"El plan vial se extiende a lo largo de todo el estado Zulia, el próximo 20 de octubre estaremos inaugurando la primera fase del plan de vialidad en el municipio Colón, con la entrega de 50 kilómetros de vía rehabilitada hasta el cruce. Esto permitirá a los habitantes de Colón ahorrarse hasta hora y media en su viaje hacia la ciudad. Esto sólo en la primera fase, tendremos una segunda fase que abarcará 24 kilómetros adicionales, y una tercera fase que cubrirá 60 kilómetros", añadió el mandatario regional.

Foto: Gobernación del Zulia.

También resalto que se realizan obras de infraestructura vial en Villa del Rosario, cubriendo la ruta desde el peaje hasta el Río Palmar.

Balance de Servicios Públicos

El Gobernador Caldera, ofreció un detallado balance que evidencia la inversión en la mejora de los servicios básicos y la infraestructura eléctrica y civil:

Saneamiento y Electricidad: Se han sustituido 3.000 luminarias, instalado 431 transformadores y reemplazado más de 5.000 colectores. Además, se ha trabajado en plantas de tratamiento de agua potable y en la rehabilitación de cuatro subestaciones.

Se han sustituido 3.000 luminarias, instalado 431 transformadores y reemplazado más de 5.000 colectores. Además, se ha trabajado en plantas de tratamiento de agua potable y en la rehabilitación de cuatro subestaciones. Puente sobre el Lago: El 75 % de la sustitución del cableado de acero ya está culminado.

El 75 % de la sustitución del cableado de acero ya está culminado. Sur del Lago: Se realizan trabajos en estructuras clave como el Puente sobre el Caño Tigre y el crucial Dique 43.

Se realizan trabajos en estructuras clave como el Puente sobre el Caño Tigre y el crucial Dique 43. Obras Sociales y Patrimoniales: Se ejecutan trabajos en el Hospital Luis Razetti, el Puente de San Pedro (Baralt) por el enjambre sísmico, y la restauración de la aguja de la torre de la iglesia Santa Bárbara en Maracaibo por el Ing. Francisco Urbina.

Noticia Al Dia / Arelys Munda



