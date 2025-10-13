Gobierno de Venezuela cerró embajadas en Noruega y Australia: Abrirá dos en África

El Gobierno de Venezuela anunció este lunes 13 de octubre, el cierre de sus embajadas en el Reino de Noruega y Australia, así como la apertura de dos sedes diplomáticas en Zimbabue y Burkina Faso.

Mediante un comunicado, el Ejecutivo nacional explicó que la decisión forma parte de la primera fase de reestructuración integral del Servicio Exterior, en consonancia con los lineamientos estratégicos del Plan de la Patria de las 7 Transformaciones (7T) y los principios de la Geopolítica de Paz e Integración.

Noticia al Día/RRSS