Jueves 16 de octubre de 2025
Al Dia

Habitantes de Las Acacias y Club Hípico viven en un "oasis" de aguas negras y residuos putrefactos desde hace dos años

Habitantes de Residencias Las Acacias, en el conocido sector Club Hípico de Maracaibo y áreas circunvecinas ubicadas en la parroquia…

Por Javier Sanchez

Habitantes de Las Acacias y Club Hípico viven en un
Habitantes de Residencias Las Acacias, en el conocido sector Club Hípico de Maracaibo y áreas circunvecinas ubicadas en la parroquia Francico Eugenio Bustamante, denuncian que una de sus calles se ha convertido en el mayor foco de aguas negras de la ciudad. El problema, que se arrastra desde hace más de dos años, ha generado graves riesgos de higiene y salud para más de 800 habitantes, incluyendo niños y adolescentes.

A través de un vídeo enviado a Noticia al Día, se observa un caudal de aguas residuales cargado con todo tipo de desechos bordeando la zona residencial, lo que afecta directamente al barrio Felipe Pirela, Club Hípico, parte de Cuatricentenarios y sus alrededores.

Los vecinos afectados señalaron que esta acumulación de aguas negras ha provocado diversos problemas sanitarios y además, la proliferación de animales rastreros que invaden residencias y comercios ubicados en las inmediaciones de la urbanización.

La doctora María Madriz, médico internista de reconocida trayectoria en centros de atención médica tanto particulares como públicos, reside en la zona afectada. En múltiples ocasiones, ha tenido que prestar atención médica a vecinos, especialmente a niños y personas de la tercera edad, que han enfermado debido a las condiciones ambientales que envuelven el sector.

Hidrolago no ha logrado resolver el problema

Habitantes de la zona informaron a Noticia al Día que, en una oportunidad la Hidrológica se presentó con una unidad váccum y se reemplazaron algunas tuberías dañadas. Sin embargo, el problema persiste y la magnitud del foco se ha incrementado.

Algunas familias que han logrado vender sus propiedades y los nuevos vecinos, al percatarse de la grave situación, se han visto obligados a rematar sus inmuebles y abandonar un ambiente que representa un peligro sanitario para más de 800 familias de Residencias Las Acacias, Villa Solariega, barrio Felipe Pirela, Club Hípico y parte de Cuatricentenario.

El llamado es para que las autoridades y organismos con competencia atiendan el reclamo de los ciudadanos ya que el caso amenaza con convertirse en un problema sanitario de mayores proporciones que está afectando progresivamente la salud de la comunidad.

Noticia al Día / Fotos y Videos: Cortesía

