Viernes 31 de octubre de 2025
HAY TIEMPO: El paragua pa que no pase como ayer

Los informes meteorológicos advierten sobre la formación de nubes de tormenta en la región, lo que podría resultar en lluvias moderadas a fuertes. Es fundamental que los ciudadanos tomen precauciones

Por Christian Coronel

HAY TIEMPO: El paragua pa que no pase como ayer
Después de las intensas lluvias que afectaron a Maracaibo este jueves 30 de octubre, se pronostica que la ciudad podría experimentar nuevamente precipitaciones en las próximas horas.

Los habitantes comentan que "hay tiempo" y "vientos fuertes" en horas de la tarde de este viernes y advierten que puede volver a pasar lo de ayer, donde hasta cayó granizo en San Francisco.

Los informes meteorológicos advierten sobre la formación de nubes de tormenta en la región, lo que podría resultar en lluvias moderadas a fuertes.

Es fundamental que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que tienen actividades al aire libre programadas.

Foto: Haroldo Manzanilla
Foto: José Gregorio Flores
Foto: Xiomara Solano

Temas:

Regionales

Desprendió el palo de agua

Las autoridades locales han emitido alertas para advertir a la población sobre las condiciones climáticas adversas y han recomendado evitar salir a la calle a menos que sea necesario
Regionales

Desprendió el palo de agua

Las autoridades locales han emitido alertas para advertir a la población sobre las condiciones climáticas adversas y han recomendado evitar salir a la calle a menos que sea necesario
Al Dia

Melissa se debilita tras dejar un saldo de 50 muertos en el Caribe

Aunque el huracán se aleja de la costa, se advirtió que las marejadas generadas por Melissa seguirán afectando durante dos días a la costa noreste de Estados Unidos, así como a Canadá, las Bahamas, las Bermudas y las Islas Turcas y Caicos
Al Dia

Deslizamientos de tierra en Mérida tras las lluvias de la noche del jueves

El gobernador de Mérida, Arnaldo Sánchez, afirmó que la situación está «todo controlado» y que realizó un recorrido por las zonas afectadas para evaluar los daños. Las autoridades locales han instado a los residentes a mantener la precaución

