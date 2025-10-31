HAY TIEMPO: El paragua pa que no pase como ayer

Después de las intensas lluvias que afectaron a Maracaibo este jueves 30 de octubre, se pronostica que la ciudad podría experimentar nuevamente precipitaciones en las próximas horas.

Los habitantes comentan que "hay tiempo" y "vientos fuertes" en horas de la tarde de este viernes y advierten que puede volver a pasar lo de ayer, donde hasta cayó granizo en San Francisco.

Los informes meteorológicos advierten sobre la formación de nubes de tormenta en la región, lo que podría resultar en lluvias moderadas a fuertes.

Es fundamental que los ciudadanos tomen precauciones, especialmente aquellos que tienen actividades al aire libre programadas.

Foto: Haroldo Manzanilla

Foto: José Gregorio Flores

Foto: Xiomara Solano

Noticia al Día