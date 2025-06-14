El joven Héctor Ilis Soto López es el abanderado del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) para medirse y ganar la Alcaldía del municipio San Francisco.

¿Quién es Héctor Soto, candidato a Alcalde de San Francisco?

Desde el 2023, Soto es el coordinador municipal del PSUV en San Francisco e integra la segunda avanzada del Frente Francisco de Miranda, como primer coordinador municipal y responsable regional de formación ideológica del movimiento.

Se formó como trabajador social en la Universidad de la Habana, posee una licenciatura en Administración, mención Desarrollo Endógeno y es técnico superior en Instrumentación Industrial.

Militó en las filas del Partido Comunista de Venezuela, asumió la secretaría de organización de la célula Adam Storme en el municipio San Francisco. Para el año 2017 decidió sumarse a las filas del Psuv.

Héctor Soto ha asumido en instituciones del Ejecutivo Nacional, la Misión Identidad en la región, la coordinación regional de Mercal en el estado y varias asignaciones en Hidrolago.

Ocupó cargos de gerente del IAMU, presidente del Sarez y secretario de Asuntos Acuíferos de la gobernación del estado Zulia. Además, fue director de entes descentralizados de la alcaldía de San Francisco y director del consejo directivo de la policía del municipio sureño.

Noticia al Día / RDN