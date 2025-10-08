¡Hey! dos más y limpiaís la mesa: Las mujeres estan "empinando más el codo" que los hombres

Alcohólicos Anónimos (AA) no afirma que el consumo de alcohol en las mujeres esté aumentando, sino que observa un creciente número de mujeres que buscan ayuda dentro de la comunidad. La creencia de que el alcoholismo es predominantemente un problema masculino ha sido cuestionada por datos recientes y la experiencia de la propia organización.

Este fenómeno se relaciona con factores como el aumento del estrés y la presión social sobre las mujeres, especialmente durante y después de la pandemia, y una mayor vulnerabilidad biológica al alcohol, lo que dificulta la recuperación debido al estigma.

Desde la pandemia se exacerbó el estrés, la ansiedad y la depresión en muchas mujeres, quienes recurrieron al alcohol como mecanismo para afrontar estas situaciones, según señalan algunos especialistas que han estudiado el caso.

Las mujeres no son inherentemente "más propensas" a beber alcohol, pero sí enfrentan mayores riesgos y son más vulnerables a sus efectos debido a factores biológicos y sociales. Entre las que tienen mayor riesgo se incluyen mujeres con ansiedad o depresión, jóvenes, mujeres mayores y aquellas que consumen alcohol para afrontar el estrés. Factores como presiones familiares y laborales, y la dificultad para acceder al apoyo debido al estigma, también impiden que las mujeres busquen y reciban la ayuda necesaria.

Las mujeres le "echan pierna"

Cuando las chicas se la pegan bien firme se suele decir en Maracaibo que "le echan pierna", queriendo significar que van acorde a su pareja hombre.

Para los que analizan este tema actualmente, los retos virales y la publicidad, junto con la normalización del consumo en la adolescencia, son entre otros factores los que influyen en que las mujeres jóvenes busquen un sentido de identidad y empoderamiento asociado al alcohol.

A pesar de la normalización del consumo en algunos ámbitos, la sociedad aún mantiene una visión más negativa hacia las mujeres que beben, lo que dificulta que busquen ayuda y genera sentimientos de pena y vergüenza.

Organizaciones como Alcohólicos Anónimos de Venezuela han reportado un aumento en el consumo de licor entre los adolescentes, quienes pueden buscar en el alcohol una salida a problemas de autoestima, presión social, estrés y frustración. En uno de sus estudios encontró que la prevalencia de consumo de alcohol entre adolescentes era significativamente más alta que en otros jóvenes hispanos.

Frente a los depósitos y tascas

Las adolescentes y mujeres jóvenes con altos niveles de ansiedad son más propensas a beber alcohol para lidiar con situaciones difíciles, dicen médicos especialistas. Se observa un incremento de ellas frente a los llamados "dépositos" o licorerías ingiriendo junto a los hombres (sobretodo los fines de semana) dejando atrás aquello de la verguenza que existia en la época.

En las tascas cargan con las cavas repletas de cerveza y hielo y se instalan frente a cualquier negocio a terminar la fiesta.

Situación muy compleja

La situación del consumo de alcohol en el país es compleja y no hay una respuesta única. Por un lado, se ha observado un aumento del consumo en ciertos grupos, como las mujeres, y una normalización del consumo diario después de la pandemia.

Por otro lado, factores económicos y la subestimación de cifras oficiales dificultan la determinación de una tendencia general clara, con algunas fuentes indicando una disminución en el consumo per cápita mientras que s observa que cada dí aaumentan los "bodegones" donde los principales clientes son las chicas jóvenes que están "empinando el codo" hoy en día más que los hombres.

Noticia al Día/ Fotos: Cortesía



