El saldo mortal de la megaoperación de las Policías Civil y Militar en los complejos de Penha y Alemão continúa escalando en medio de una confusión de cifras oficiales y extraoficiales.

Durante la madrugada siguiente al asalto, los propios vecinos de la favela Vila Cruzeiro localizaron

al menos 70 cadáveres adicionales en un bosque cercano. Estos cuerpos, cubiertos con mantas e hilados en una plaza pública para su identificación por parte de los allegados, no estaban incluidos en el balance oficial inicial, que ya sumaba más de 60 víctimas mortales (incluidos cuatro policías).

Este descubrimiento eleva la cifra total de fallecidos a más de 132, según el Ministerio Público de Río, consolidando el asalto como la operación más mortífera de la historia nacional.

El Gobernador Cláudio Castro declaró en rueda de prensa que, hasta el momento, el recuento oficial confirma 58 fallecidos (54 sospechosos y 4 policías), cifra que difiere de los 64 reportados la noche anterior.

"No contabilizamos las imágenes y fotografías desde el momento en que llegan al IML (Instituto de Medicina Legal)… Por ahora, hay 58 fallecidos, con 54 sospechosos y cuatro agentes de policía. Y esta cifra cambiará, y no es mayor porque el trabajo forense aún no ha terminado", afirmó el Gobernador Castro, anticipando que el saldo final será mayor.

Este recuento ya es dramático, pero se ve eclipsado por los reportes desde el terreno: desde la madrugada, residentes de Penha están recuperando cuerpos en la zona boscosa de Vacaria (Serra da Misericórdia), una cifra que, según los voluntarios, "ya ha superado los 130″. La magnitud de la tragedia es incalculable y sigue en aumento.

Cuatro oficiales asesinados y 15 heridos durante el operativo

La operación, que transformó el Hospital Estatal Getúlio Vargas (HGV) en una "zona de guerra" al recibir

15 oficiales heridos, evidencia la intensidad letal del enfrentamiento.

Según las autoridades, cuatro oficiales fueron brutalmente asesinados por narcotraficantes del Comando Vermelho:

Sargento Tercero Heber Carvalho da Fonseca, perteneciente al Batallón de Operaciones Policiales Especiales, tenía 14 años de trayectoria en el cuerpo policial.

Sargento Tercero Cleiton Serafim Gonçalves, contaba con 17 años de trayectoria y perteneció al Batallón de Operaciones Policiales Especiales.

Policia Civil Marcus Vinicius Cardoso Carvalho, Alias ‘Máskara’ de 53 años, fue un veterano con más de 20 años de trayectoria y fue asesinado con un disparo directo en la cabeza.

Policía Civil Rodrigo Cabral de 39 años, fue asesinado de un disparo en la nuca.

Los sargentos del BOPE, con vasta experiencia, fueron rescatados con vida, pero sucumbieron a sus heridas poco después, confirmando la letalidad del operativo.

Escenario de guerra y denuncias de ejecuciones

El horror del conflicto se extiende más allá de las cifras. La operación dejó heridos civiles, incluyendo un indigente y tres residentes inocentes.

El testimonio de los vecinos que arriesgaron sus vidas para recuperar los cuerpos de la zona boscosa es escalofriante: "Era como una película de terror. Dondequiera que miraba, veía cinco cadáveres en cada sendero… La forma en que los encontraron fue como una ejecución: había gente atada con un disparo en el frente", relató un voluntario.

Otro de los voluntarios, es un motorizado de 31 años, que ha vivido toda su vida en el Complejo da Penha. Relató que, el rescate de los cuerpos comenzaría a las 6 de la tarde, debido a los constantes tiroteos comenzaron tres horas más tarde.

La Policía Civil informa que, además de la investigación de la muerte de los cuatro agentes, se analizarán rigurosamente las denuncias de excesos y la discrepancia en el número total de fallecidos.

Noticia Al Dia / Con información de O Globo