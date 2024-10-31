Hoy es Halloween: una fiesta de origen pagano

Hoy jueves 31 de octubre se celebra Halloween o All Hallow´s Eve (Víspera de Todos los Santos) también conocido como Noche de Brujas, una fiesta de origen pagano, es decir no cristiana, cuyas raíces provienen de un antiguo festival irlandés de hace más de 3.000 años conocido como Samhain.

La espera del Halloween va desde el inicio de octubre al decorar las viviendas de forma excéntrica o más elegante con telarañas falsas, calaveras, las icónicas calabazas con sonrisas malvadas o lápidas, pero tiene su punto más alto al final del mes donde ocurre la verdadera celebración.

Foto: TvAzteca

En dicha festividad, muy popular en Estados Unidos, se acostumbra a utilizar disfraces llamativos como de brujas, vampiros o esqueletos. Sin embargo, algunos simpatizantes de esta celebración también optan por atuendos no tan terroríficos como Buzz lightyear de la película "Toy Story", el famoso Shrek o el fantasma con cara larga de "Scream", llamado Ghostface. Al igual que también disfrazan a sus mascotas con ingeniosos atuendos.

Perros disfrazados de calabazas. Foto: Reuters en Infobae

Otra de las actividades más divertidas de Halloween es el “Trick or treat”, en español “Dulce o truco”. Esta frase es utilizada para pedir algún caramelo o de lo contrario los niños podrían realizar una travesura al dueño de la casa o local al que acuden a pedir sus dulces. En algunos países cambia el nombre, como sería en México, donde le llaman "pedir calaverita" y va desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre.



Laura Fernández/Pasante

