Huáscar Barradas nominado a los Premios Logra 2025

El músico, compositor y productor musical zuliano,especializado en la flauta, Huáscar Barrada fue nominado el 27 de octubre a los Premios Logra 2025, por su "brillante trayectoria artística", según informó a través de las redes sociales la fundadora del premio, Aricel Brito..

En el mensaje, Brito destaca el legado del músico venezolano considerandolo como uno de los músicos más influyentes ded América Latina. “Algunos tocan música, otros tocan el alma”, reseña.

Los Premios Logra consideró que el ganador del Grammy Latino, flautista, compositor, educador y embajador cultural, “convirtió la música en un puente entre generaciones, emociones y fronteras”.

En la celebración de los premios, el nombre de Barradas “será celebrado como símbolo de creatividad, inspiración y grandeza latina, porque su música no solo suena: eleva, une y deja huella”, finaliza el texto.

El evento tendrá lugar entre el 5 y 7 de noviembre en Mallorca, España. Dicho encuentro inspira a transformar la visión de negocios en Europa, según detalla una publicación en Instagram de Brito.

Cabe destacar qu el músico venezolano a lo largo de su trayectoria ha grabado 18 discos, tres sinfónicos, dos infantiles, navideños, dos discos con su Trío Acústico Venezolano y nueve con su banda de Maracaibo.

Viajera del Río su más reciente lanzamiento

Su más reciente lanzamiento, "Viajera del Río", está desde hoy en todas las plataformas digitales!, se trata de un video que fue grabado en el techo del apartamento del músico en Caracas, según dijo a través de un mensaje de texto.

Adelantó el ganador del Premio Grammy que se tata de una joya musical donde paticipa el maestro Miguel Delgado Estevez y 2 de los músicos más sólidos del momento, Fernando Rodríguez (ganador de la Siembra del Cuatro 2025) y el arreglista y excelente bajista, Edwin Arellano.

Noticia l Dia/ Foto: Cortesia