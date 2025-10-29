IECLUZ celebra 30 años con un Simposio Cardiovascular en Maracaibo

El Instituto de Investigaciones de Enfermedades Cardiovasculares de la Universidad del Zulia (IECLUZ), junto a Fundahipertensión, tienen el honor de convocar a la comunidad científica y al público general al evento cumbre de la cardiología regional: las Jornadas XXX Aniversario IIECLUZ: Simposio Cardiovascular 2025: Visión de los Expertos.

Este encuentro, que celebra tres décadas de excelencia en investigación, docencia y servicio en la región, se llevará a cabo el sábado 1 de noviembre de 2025, iniciando a las 08:30 a.m. en el prestigioso Hotel Inter Maracaibo.

Una trayectoria de liderazgo



El IECLUZ, bajo la presidencia del Dr. Carlos Esis Ramos, reafirma su compromiso como motor impulsor de la salud cardiovascular en el país. Estas jornadas no solo conmemoran una trayectoria de 30 años, sino que buscan elevar el nivel de la práctica médica a través de una rigurosa revisión de las últimas guías y tecnologías.

"Es un momento de profundo orgullo institucional", expresó el Dr. Carlos Esis Ramos. "Hemos reunido a una constelación de expertos para garantizar que la próxima década de la cardiología venezolana se sustente en el conocimiento más avanzado y la visión global."

Panel de expertos de clase mundial



El programa científico se distingue por la participación de ponentes de trayectoria internacional y nacional:

Dr. Daniel Piñeiro (Argentina): Especialista internacional que compartirá su experiencia en la evaluación de prótesis valvulares.

Dr. Iván Mendoza Brito (USA): Presentará la vanguardia en Estimulación Cardíaca sin cables durante la Conferencia Almuerzo.

Expertos Nacionales Destacados: Una nómina de Caracas y el Zulia, incluyendo a la Dra. Susana Blanco, el Dr. Iván Mendoza Mujica, la Dra. Mayela Bracho, el Dr. Juan Amaro, el Dr. José A. Octavio, el Dr. Bartolomé Finizola, y la Dra. Josefina Feijoó Iglesias.

Ejes centrales del programa



La jornada cubrirá los temas más relevantes y actuales del diagnóstico y tratamiento cardiovascular en tres sesiones clave:

Cardiología Clínica:

Manejo de la Hipertensión Arterial (HTA).

Novedades en el tratamiento con anticoagulantes orales.

Discusión sobre el MASLD como nuevo factor de riesgo silencioso.

Hemodinamia:

Debate sobre la terapia antiplaquetaria en ICP.

Análisis del estado actual y desafíos del Implante Valvular Aórtico Transcatéter (TAVI).

Ecocardiografía:

Actualización en la evaluación de la Función Diastólica del Ventrículo Izquierdo.

Utilidad clínica del Strain en el ecocardiograma de rutina.

Inscripción y acceso



En un esfuerzo conjunto con la Universidad del Zulia (Facultad de Medicina), la Sociedad Venezolana de Cardiología (SVC) y la Sociedad Venezolana de Hipertensión (SVH), las Jornadas se ofrecen bajo la modalidad de ENTRADA LIBRE.

¡Importante! Se requiere Inscripción Online previa para garantizar la logística y el aforo.

Se exhorta a los profesionales, residentes y estudiantes del área de la salud a asegurar su cupo en este evento que marca la pauta en la medicina cardiovascular del país.

Noticia al Día/nota de prensa