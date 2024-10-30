Impactantes imágenes de Valencia-España tras las inundaciones

Las autoridades valencianas han alertado de los bulos que se están propagando sobre la situación de la provincia de Valencia tras las inundaciones, que han generado problemas en la coordinación e incluso han “interrumpido notablemente” la labor de los equipos de emergencias.

El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha señalado este miércoles en una nueva comparecencia ante los medios de comunicación que los bulos son “un nuevo enemigo” para la gestión de esta catástrofe, porque dificultan las labores de comunicación con la ciudadanía y el trabajo de los propios medios de emergencias.

“No hay ningún municipio que se haya dado la orden de evacuar” -como se ha dicho sobre Sedaví, Paiporta, Benetússer y Alfafar-, ni hay “previsión de desbordamiento” ni de avenidas de agua que puedan afectar a nuevos municipios, ni “se ha caído” el 112, ha aseverado el presidente.

Mazón ha explicado que la falta de potencia en las líneas telefónicas está generando que tanto en el 112 como en el teléfono habilitado para atender a los familiares de personas desaparecidas en las inundaciones comuniquen muchas veces, ya que se están atendiendo “miles de llamadas”, y algunas son “muy largas”.

También ha dicho que el 112 lleva atendidas más de 30.000 llamadas, pero solo con la mitad de sus líneas debido a la afección del temporal a las líneas telefónicas, y ha indicado que la cifra provisional de víctimas mortales se mantiene de momento en 62.

Problemas de coordinación y orden público



Por su parte, el inspector jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset, ha explicado que los bulos que se están propagando y que hablan de evacuaciones, desbordamientos y rotura de presas han provocado “serios problemas” e incluso “de orden público”.

“Han interrumpido notablemente la labor de los equipos de emergencias”, ha lamentado Basset, quien ha alertado de que la situación es “todavía muy compleja, con muchas personas atrapadas” que no han recibido ayuda todavía, y si no se cortan estos bulos llevan al “caos”, por lo que ha pedido hacer caso solo de los medios oficiales.

Ha explicado que se han reforzado los helicópteros de rescate con tres medios venidos de otras comunidades y unas 200 personas conforman el operativo terrestre que espera poder actuar en breve por tierra “y ser bastante más contundentes”.

Las cuatro grandes zonas de trabajo en las que se está actuando son Requena-Utiel, la autovía A-3 a la altura del polígono de La Reva, L’Horta Sud y las comarcas de La Ribera, y una vez se tenga el mapa con el alcance real de los daños se podrá actuar de forma “más centralizada”.

Refuerzo de medios

Por su parte, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha detallado los refuerzos que está activando el Gobierno de España para atender esta emergencia, de manera que ya hay movilizados 1.000 miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en las zonas afectadas, con más de 200 medios materiales.

Además, ha indicado que la Guardia Civil ha movilizado 750 agentes en la provincia de Valencia, a los que se suman otros 1.700 que han llegado de otras provincias para colaborar, y que a partir de mañana especialistas forenses y expertos científicos van a trabajar de forma coordinada con los responsables del Instituto de Medicina Legal de la Generalitat en la identificación de víctimas.

Se van a reforzar también los medios aéreos, ante la complejidad de acceder a muchos municipios afectados, ha indicado Bernabé, quien ha afirmado que son consientes de que hay muchas zonas donde no hay cobertura de teléfono ni energía eléctrica, lo que genera angustia e inseguridad a los familiares que no pueden contactar.

Noticia al Día/EFE