Domingo 21 de septiembre de 2025
Al Dia

Inameh prevé nubosidad parcial en el país este martes 11-Mar

A través de su boletín diario, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó condiciones estables en gran parte…

Por María Briceño

Inameh prevé nubosidad parcial en el país este martes 11-Mar
Foto: NAD
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

A través de su boletín diario, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó condiciones estables en gran parte del país, predominando cielo parcialmente nublado y despejado.

El organismo detalló que se estima nubosidad de tipo estratiforme, provocando precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Apure y Amazonas.

En horas del mediodía, se prevé un aumento de nubosidad, lo que provocará lluvias al sur del territorio nacional, Sucre, Los Andes y parte del estado Zulia.

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de INAMEH (@inamehoficial)

Lee también: Inameh prevé cielo parcialmente nublado en gran parte del país este 17-Ago

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Esto te traen los astros este domingo 21 de septiembre

Un 21 de septiembre nació La

Un 21 de septiembre nació La "Negra Matea": la guía de Simón Bolívar

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Verstappen arrasa en Azerbaiyán y revive la lucha por el título

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

Silvio Rodríguez inicia en La Habana su gira latinoamericana: “Se lo contaré a mis hijos”

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Joven que sufrió accidente de tránsito necesita ayuda económica para cubrir sus gastos en UCI

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas

Más de 500 pacientes serán intervenidos a través del Plan quirúrgico de cataratas "Que bien te ves, San Francisco"

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

La supermodelo Bella Hadid aparece desde un hospital donde «lucha en silencio» contra la enfermedad de Lyme

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan

Asesinan al futbolista ecuatoriano Jonathan "Speedy" González

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Real Madrid vence al Espanyol y mantiene su invicto en LaLiga

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Verstappen se lleva la pole del GP de Azerbaiyán

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Rihanna anuncia el nacimiento de su tercer retoño: Es una niña

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Hansi Flick afirma que recuperación de Lamine Yamal necesita más tiempo

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Everson Pereira pegó su primer Grand Slam en Grandes Ligas

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Estallido de bombona de gas dejó una persona herida en La Esquina del Muerto en Caracas

Estallido de bombona de gas dejó una persona herida en La Esquina del Muerto en Caracas

"El Peregrino de los Andes", se descompensó antes de culminar su travesía

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano:

El papa León XIV celebra Misa desde la parroquia de Santa Ana en el Vaticano: "Lo que tenemos es un don de Dios"

Diveana lanza la versión de lujo de

Diveana lanza la versión de lujo de "Tus Ojos"

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Este 21 de septiembre, se conmemora el Día Internacional de la Paz: compromiso que cruza fronteras bajo el lema “Actúa ahora por un mundo pacífico”

Noticias Relacionadas

Al Dia

La Grieta: un salto al vacío entre pozos cristalinos y paisajes de ensueño

Un tesoro natural te espera en el Parque Nacional Yurubí.

Sucesos

Estallido de bombona de gas dejó una persona herida en La Esquina del Muerto en Caracas

Una persona resultó herida en horas de la noche de este sábado 20 de septiembre, tras la deflagración y posterior…
Canonización

"El Peregrino de los Andes", se descompensó antes de culminar su travesía

Yeyson Paredes, "El Peregrino de los Andes", sufrió una descompensación mientras seguía su travesía en el estado Táchira.
Al Dia

Venezuela Sub-17 femenina continúa haciendo historia avanzando a la final del Sudamericano de Voleibol

Las criollas se medirán ante Brasil en la final del Sudamericano, en busca del título continental.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025