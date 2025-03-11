Inameh prevé nubosidad parcial en el país este martes 11-Mar

A través de su boletín diario, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh), indicó condiciones estables en gran parte del país, predominando cielo parcialmente nublado y despejado.

El organismo detalló que se estima nubosidad de tipo estratiforme, provocando precipitaciones de intensidad variable, algunas con descargas eléctricas en áreas de la Guayana Esequiba, Bolívar, Apure y Amazonas.

En horas del mediodía, se prevé un aumento de nubosidad, lo que provocará lluvias al sur del territorio nacional, Sucre, Los Andes y parte del estado Zulia.

