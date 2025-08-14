Incautan otro galpón con más de mil 500 kilos de explosivos en Anzoátegui: Diosdado Cabello

El ministro Diosdado Cabello anunció este 14 de agosto, el hallazgo de un gran arsenal de explosivos en un galpón ubicado en El Tigre, municipio Simón Rodríguez, en el estado Anzoátegui.

Este descubrimiento se produjo como resultado de las investigaciones que siguieron a la incautación de un arsenal similar en el estado Monagas.

El galpón pertenece a una empresa que, según Cabello, no ha tenido contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA) en los últimos ocho años. El ministro expresó su preocupación por la cantidad de material explosivo encontrado, ya que excede con creces las normativas industriales.

"Ninguna debe tener más de 50 kilos de explosivos ni más de 100 detonadores eléctricos", afirmó Cabello, cuestionando la presencia de más de 1.500 explosivos en el lugar.

Entre el material incautado se encuentran:

6.769 elementos de carga hueca

724 cortadores

220 detonadores eléctricos

El ministro de Política, Seguridad Ciudadana y Paz destacó que un solo detonador de 18 kilos contiene HMK, un explosivo de rápida difusión cuya onda expansiva puede alcanzar los 9,1 kilómetros.

Cabello señaló que, de explotar todo el material incautado, el impacto letal alcanzaría los 911 metros, y las esquirlas podrían llegar hasta los 1.200 metros. El alto funcionario indicó que se ha ordenado una investigación a fondo para esclarecer por qué la empresa poseía este tipo de arsenal.

