Inicia entrega de bono por mil 890 bolívares, ¿Quiénes lo cobran?

La plataforma Patria informó a través de su canal de Telegram que esta tarde comenzó la entrega del Bono Cuadrantes de Paz del mes de octubre de 2024.

Este bono complementario es enviado a todos los funcionarios policiales, Bomberos y Protección Civil de la nación.

Según la plataforma Patria aseguró que el monto correspondiente a este bono es de Bs 1.890, 00. Además , detallaron que continúa la entrega del Bono de Fin de Año Contra la Guerra Económica (octubre 2024) para los trabajadores de la administración pública con un monto de 420 bolívares.

Noticia al Día