Domingo 03 de agosto de 2025
Al Dia

Inicia entrega de bono por mil 890 bolívares, ¿Quiénes lo cobran?

La plataforma Patria informó a través de su canal de Telegram que esta tarde comenzó la entrega del Bono Cuadrantes…

Por A Vargas

Inicia entrega de bono por mil 890 bolívares, ¿Quiénes lo cobran?
Foto: Referencial
La plataforma Patria informó a través de su canal de Telegram que esta tarde comenzó la entrega del Bono Cuadrantes de Paz del mes de octubre de 2024.

Este bono complementario es enviado a todos los funcionarios policiales, Bomberos y Protección Civil de la nación.

Según la plataforma Patria aseguró que el monto correspondiente a este bono es de Bs 1.890, 00. Además , detallaron que continúa la entrega del Bono de Fin de Año Contra la Guerra Económica (octubre 2024) para los trabajadores de la administración pública con un monto de 420 bolívares.

