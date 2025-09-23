Inicia la 80.ª Asamblea General de la ONU

El 80.º período de sesiones de la Asamblea General comenzó este 23 de septiembre en la sede de la ONU en Nueva York. Este une anualmente a más de 190 líderes mundiales en la ciudad estadounidense, se ha convertido en una plataforma para la toma de numerosas decisiones desde 1945.



Representantes de todos los Estados miembros de la ONU, así como dos delegaciones de países observadores, intervendrán durante el debate general. Simultáneamente, tendrán una serie de reuniones de alto nivel en la sede de la ONU para debatir cuestiones globales urgentes. El tema del debate político de este año es "Trabajando juntos: 80 años trabajando juntos por la paz, el desarrollo y los derechos humanos y el camino a seguir".



La agenda incluirá la implementación de la solución de dos Estados, el marco propuesto para resolver el conflicto entre Israel y Palestina. Además, se abordarán el empoderamiento de las mujeres, elclima o inteligencia artificial.



El discurso del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, está previsto para el 27 de septiembre. También se está preparando una reunión entre el canciller ruso y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, en el marco de la Asamblea General. A su vez, Vladímir Zelenski anunció su intención de reunirse con el presidente estadounidense Donald Trump.

Noticia al Día/RT