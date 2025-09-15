Interceptada lancha con tres mil 600 kilos de cocaína: Maduro

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que este lunes 15 de septiembre se efectuó la interdicción legal de una lancha con 3.600 kilos de cocaína.

Así lo manifestó el jefe de Estado durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, donde detalló que el procedimiento de incautación se realizó cumpliendo con el protocolo legal para estos operativos.

"Ahora, en tiempo real, está sucediendo, fueron rodeados, se utilizó la fuerza proporcional que manda la justicia, fueron capturados y el producto ha sido capturado y se procederá a los mecanismo de destrucción", precisó.

En este sentido, el primer mandatario destacó el accionar ejemplar de las autoridades venezolanas que contrasta con el asalto ilegal realizado recientemente por un destructor de EEUU a un barco pesquero en aguas venezolanas.

El presidente de Venezuela resaltó que le informaron que se trata de cocaína de alta pureza.

Mientras que el ministro de Justicia y Paz, Diosdado Cabello agregó en rueda de prensa del Psuv que el decomiso ocurrió en la madrugada salió de la Guajira Colombiana, desde Puerto López, además indicó que hubo una persecución y que hay cuatro detenidos.

