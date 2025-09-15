Lunes 15 de septiembre de 2025
Al Dia

Interceptada lancha con tres mil 600 kilos de cocaína: Maduro

Solo dijo que fue interceptada en le Mar Caribe

Por Ernestina García

Interceptada lancha con tres mil 600 kilos de cocaína: Maduro
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El presidente de la República, Nicolás Maduro, informó que este lunes 15 de septiembre se efectuó la interdicción legal de una lancha con 3.600 kilos de cocaína.

Así lo manifestó el jefe de Estado durante una rueda de prensa con medios nacionales e internacionales, donde detalló que el procedimiento de incautación se realizó cumpliendo con el protocolo legal para estos operativos.

"Ahora, en tiempo real, está sucediendo, fueron rodeados, se utilizó la fuerza proporcional que manda la justicia, fueron capturados y el producto ha sido capturado y se procederá a los mecanismo de destrucción", precisó.

En este sentido, el primer mandatario destacó el accionar ejemplar de las autoridades venezolanas que contrasta con el asalto ilegal realizado recientemente por un destructor de EEUU a un barco pesquero en aguas venezolanas.

El presidente de Venezuela resaltó que le informaron que se trata de cocaína de alta pureza.

Mientras que el ministro de Justicia y Paz, Diosdado Cabello agregó en rueda de prensa del Psuv que el decomiso ocurrió en la madrugada salió de la Guajira Colombiana, desde Puerto López, además indicó que hubo una persecución y que hay cuatro detenidos.

Noticia al Día

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

SEDEMAT: Vallas publicitarias que no pagan impuestos serán retiradas

SEDEMAT: Vallas publicitarias que no pagan impuestos serán retiradas

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Cómo identificar un casino en línea confiable

Cómo identificar un casino en línea confiable

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

“Ma’ Vieja” se coronó campeón en la Copa “Luis Urribarrí” de fútbol sala

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Dirección de Deportes, 60 años oxigenando el músculo deportivo de LUZ

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Presidente Maduro:

Presidente Maduro: "Estamos ejerciendo una legítima defensa y las relaciones con EEUU están desechas"

Tembló en Maracaibo

Tembló en Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Activo el servicio de agua en estas 10 parroquias de Maracaibo

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Hoy arranca el año escolar 2025-2026

Interceptada lancha con tres mil 600 kilos de cocaína: Maduro

Interceptada lancha con tres mil 600 kilos de cocaína: Maduro

Noticias Relacionadas

Al Dia

ZAXA llega a San Francisco con la ropa deportiva de calidad internacional

Zaxa llega al sur con la ropa deportiva que compite con cualquier marca internacional por su calidad, resistencia y excelentes…
Al Dia

Tres referentes estarán desde el primer día con Águilas del Zulia

Alí Castillo, José Pirela y Silvino Bracho serán de la partida inicial bajo las órdenes de Lipso Nava
Farándula

Maya Berry Spear rinde emotivo tributo a sus padres con Gemini

La última telenovela de Mónica Spear fue Pasión Prohibida, producida por Telemundo en 2013. En esta producción, Spear interpretó a Bianca Santillana, un papel que marcó su última actuación antes de su trágico fallecimiento.

Zulia

Inicia el año escolar: Niños zulianos retornan a las aulas

Noticia al Día visitó la Unidad Educativa Estadal Antonio Ricaurte de Maracaibo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025