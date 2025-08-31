Israel bombardeó en Líbano

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron este domingo que realizaron ataques contra infraestructura subterránea presuntamente perteneciente al grupo chiita libanés Hezbolá, en la zona de la cordillera de Beaufort, y advirtieron que seguirán operando para eliminar todo aquello que represente una «amenaza” para el Estado de Israel.

«Hace poco, las Fuerzas de Defensa israelí atacaron infraestructura militar, incluida infraestructura subterránea, en un emplazamiento de Hezbolá donde se identificó actividad militar», señaló un comunicado castrense.

«La existencia de este sitio y la actividad dentro de él constituyen una violación al entendimiento entre Israel y Líbano”, añadió el texto, justificando los ataques.

Por su parte, la Agencia Nacional de Noticias libanesa informó de bombardeos israelíes contra las localidades de Aita al Shaab, Kfar Tibnit y Al Fawqa, en la región sureña de Nabatieh, cercana a la cordillera. Inicialmente no hubo reportes de víctimas por los bombardeos, pero residentes reportaron numerosas explosiones en distintos puntos de la zona atacada.

Israel mantiene ataques frecuentes en territorio libanés pese al alto al fuego pactado por ambos países en noviembre de 2024, la mayoría de ellos dirigidos contra supuestas posiciones o miembros de Hezbolá.

La zona atacada este domingo por Israel se encuentra al norte del río Litani.

Noticia al Día/RT