Jennifer López asegura que nunca se ha sentido amada porque sus ex "no eran capaces"

Ha tardado un tiempo, pero Jennifer López (56) ha vuelto a hablar abiertamente de su vida personal y de cómo se siente en este momento de su vida. Días después de confesar que divorciarse de Ben Affleck es "lo mejor" que le había pasado porque pasó por un proceso transformador que le ayudó a crecer, ahora la diva del Bronx ha hecho unas declaraciones bomba que se han hecho virales rápidamente.

Jennifer, que sigue de promoción con su última película, El beso de la mujer araña, acudió como invitada al popular programa de radio estadounidense The Howard Stern Show, donde dio la que, sin duda, ha sido una de sus entrevistas más sinceras hasta la fecha.

La cantante y actriz, que tiene un amplio historial amoroso con relaciones muy mediáticas, cuatro matrimonios y un compromiso fallido, lanzó una contundente indirecta a todos sus ex.

"¿Crees que te han amado de verdad?", le preguntó Howard Stern, uno de los locutores y entrevistadores más famosos y controvertidos de Estados Unidos. Tras una pausa, JLO respondió con un rotundo "No". "Lo que aprendí no es que no sea digna de ser amada, sino que ellos no son capaces… No lo tienen dentro", confesó.

"Y me dieron todo lo que tenían. Me lo dieron todo, siempre. Todo lo que podría desear: las casas, los anillos, el matrimonio… todo. Pero…". Y en ese momento hizo referencia a uno de sus grandes aprendizajes en estos últimos años y es que se había dado cuenta de que parte del problema era que "no me amaba a mí misma".

Sobre su reciente divorcio de Ben Affleck, tras casi dos años de matrimonio, Jennifer afirmó: "Cuando me divorcié esta última vez fue lo mejor que me pudo pasar. Porque me obligó a hacer un viaje interior. Tenía un coach espiritual, un terapeuta, iba a terapia de pareja, terapia individual, un coach para entender las adicciones… Tenía de todo. Pensé: ‘Voy a resolver esto aunque me cueste la vida'".

Durante su entrevista en The Howard Stern Show, la cantante y actriz, de 56 años, tampoco tuvo reparo en asegurar que todos sus ex están "muertos" para ella, aunque quiso puntualizarlo: "¡Me voy a meter en un lío! Por eso nunca quiero venir aquí… ¡me voy a meter en un lío! Me refiero a que no me aferro al pasado. No es que estén muertos para mí, pero si se acabó, se acabó. Yo sigo adelante".

La protagonista de El beso de la mujer araña también reconoció que salir con alguien tan famoso como ella puede ser complicado, aunque intenta llevarlo con toda la normalidad posible.

"Vivo mi vida muy abiertamente", comentó. "Y, aunque estoy en el ojo público, siempre he querido compartir mi vida con alguien, tener a alguien a mi lado en los momentos importantes, en las alfombras rojas…".

Noticia al Día/Hola