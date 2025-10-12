¡Júbilo!: Caminata multitudinaria de jóvenes en honor a José Gregorio Hernández llegó a Isnotú

​Miles de jóvenes llegaron al Santuario de Isnotú este domingo 12 de octubre para participar en la "Marcha por la Fe y la Paz" en honor al Dr. José Gregorio Hernández, como parte de los preparativos para su canonización. La caminata, organizada por la Pastoral Juvenil y otros grupos eclesiales de Trujillo, concluyó con un acto especial y buscaba expresar la fe, la esperanza y la unidad de la juventud

​

La multitudinaria jornada de fe se vivió en el estado Trujillo, donde miles de jóvenes participaron en la "Caminata por la Fe y la Paz" con destino al Santuario Niño Jesús de isnotu tierra natal de San José Gregorio Hernández. ​Con profunda devoción y amor hacia el "Médico de los Pobres", los peregrinos emprendieron su recorrido como un gesto de piedad y una oración viviente por la paz del país.

El nutrido grupo, en su mayoría jóvenes, se congregaron para participar en el evento, una iniciativa organizada por grupos juveniles con motivo de la canonización del doctor José Gregorio Hernández el próximo domingo 19 de octubre y que tuvo como destino final el pueblo natal del trujillano santo.

El encuentro de jóvenes recorrió la principal carretera que une a Valera con Isnotú hasta llegar al Santuario, donde se congregaron para una homilía en honor al médico de los pobres. Se desarrolló sin incidentes y contó con el apoyo de autoridades y equipos de voluntarios que ofrecieron servicios básicos para la atención de los caminantes.

El Tiempo. Foto: Cortesia