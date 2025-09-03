Jugador cacheteó a una árbitra tras ser expulsado de un juego de la Primera C del fútbol colombiano

En un partido de la Primera C del fútbol colombiano entre Deportivo Quique y Real Alianza Aracataca, el encuentro terminó en polémica luego de que la árbitra central, Vanessa Ceballos, fuera agredida físicamente por un jugador tras mostrarle la tarjeta roja.

El hecho ocurrió en el minuto 66 del encuentro disputado en el estadio Chelo Castro de Aracataca, cuando Ceballos se dirigió al banco de suplentes para expulsar a un futbolista identificado por su apellido, Bolívar, según relató el narrador del partido. El jugador, visiblemente alterado por la decisión, se acercó a la jueza y, en un acto de furia, le dio una cachetada.

En videos que circulan en redes sociales se puede observar el momento exacto de la agresión. La árbitra, lejos de quedarse inmóvil, intentó responder con una patada al jugador, mientras miembros del cuerpo técnico intervenían para contener la situación.

Vanessa Ceballos, quien representa al departamento de Magdalena, fue designada este martes para dirigir la semifinal de la Liga Femenina entre Deportivo Cali y Atlético Nacional, en el estadio Palmaseca.

El repudiable episodio generó preocupación en el ámbito deportivo colombiano, reavivando el debate sobre la seguridad de los árbitros y el respeto hacia las autoridades dentro del terreno de juego.