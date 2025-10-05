Un show de reguetón en un histórico cabaré de París. La combinación, a priori improbable, se concretó cuando la cantante Karol G irrumpió en el Crazy Horse, una de las salas más emblemáticas de la capital francesa.

La estrella colombiana ha pasado a engrosar el exclusivo grupo de las crazy girls, las artistas invitadas al escenario de este cabaré fundado en los años 50, y se convierte en la primera artista latina en bailar en la sala.

La artista estrenó un show exclusivo, que duró solo cuatro días, del 25 al 28 de septiembre, con un total de ocho representaciones (dos por día). Este espectáculo fue muy diferente a lo que acostumbra, presentándose dentro del marco muy sensual de cabaret interpretado en su mayoría por bailarinas. Karol G tuvo tres intervenciones clave: al inicio, a mitad del show y al final.

El espectáculo fue diseñado en torno a varias escenas inspiradas en canciones de su álbum más reciente, Tropicoqueta, que lanzó en junio. Este repertorio de 20 temas que van del merengue a la bachata supone un homenaje a la música popular de América Latina.

