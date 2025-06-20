Karol G lanzó este viernes 20 de junio su quinto álbum de estudio, ‘Tropicoqueta’, un homenaje a las raíces latinas en el que mezcla merengue, bachata, mambo y mariachi y que cuenta con colaboraciones como las de Greeicy, Manu Chao y Marco Antonio Solís.

Y, además, Thalía, que en el primer corte del disco, ‘La reina presenta’, de apenas unos compases, felicita a la colombiana por su nuevo trabajo y le dice que pasó "de ser la bebecita a la Bichota y ahora la Tropicoqueta".

Un trabajo que se promocionó con un vídeo que es una pura escena de telenovela y en el que el objeto de deseo es un veinteañero Ricky Martin que aparece en una imagen muy de los noventa, un toque que está presente en todo el disco.

Son "canciones que se cantan con el alma, se bailan con el cuerpo y se gritan con el corazón", como señaló Karol G en Instagram, en la que califica su nuevo trabajo de "intenso, impredecible, dramático, mágico, auténtico, único".

Un álbum que recorre muchos géneros de la música de América Latina, como la ranchera, en ‘Ese hombre es malo’, el vallenato (‘No puedo vivir sin él’), el merengue (‘Si antes te hubiera conocido’), la bachata en ‘Amiga mía’ junto a Greeicy y una balada con toques de mariachi -‘Coleccionando heridas’, con la colaboración de Marco Antonio Solis-.

También hay un tema en portugués, ‘Bandida entrenada’, y una canción con Manu Chao que conserva más el estilo del francés que el de la colombiana, ‘Viajando por el mundo’.

Además de un divertido mambo, que da título al disco, y en el que hasta se escucha de fondo el famoso ‘Mambo number 5’ de Pérez Prado. Acompañado por un video en el que la cantante aparece vestida llena de plumas y que evoca claramente el famoso cabaret Tropicana, de La Habana.

Y, por supuesto, hay reguetón.

La artista colombiana también publicó en sus redes una serie de fotografías con actrices de novelas mexicanas, en las que está la venezolana Gaby Spanic.

“¡Qué locura!!! Nada como tener la oportunidad de materializar un sueño !!! Nos marcaron la vida con cada uno de sus personajes (…) Gracias, reinas por decir que sí: Itati Cantoral, Gaby Spanic, Ninel Conde, Azela Robinson y Anahí”.

