La Canasta Alimentaria en Maracaibo alcanzó los 580 dólares en septiembre: Según datos de la CCM

La Cámara de Comercio de Maracaibo (CCM) a través de su Unidad de Información y Estadística, dio a conocer los resultados correspondientes a la Canasta Alimentaria para la capital zuliana del mes de septiembre.

De acuerdo con los datos recabados, el valor total de la canasta para una familia de cinco personas se ubicó en Bs. 102.933 lo que significó un incremento de 23,27 % en comparación con el mes anterior. Al expresarlo en divisas y tomando como referencia el tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela al 30 de septiembre (Bs. 177,61 por dólar), el costo se situó en $ 580 con una variación mensual de 2,08 %.

Asimismo, el informe contempló el seguimiento de 47 productos pertenecientes a los 50 ítems que integran la Canasta Alimentaria del Instituto Nacional de Estadística que, entre los grupos analizados, los que presentaron mayores incrementos tanto en bolívares como en dólares fueron:

Carnes y sus preparados: Bs: +32,73 % / $: + 9.91 %

Pescados y mariscos: Bs: +29,10 % / $: +6.91 %

Leche, queso y huevos: Bs: +25,61 % / $: + 4.09 %

Los resultados, obtenidos a través de la recolección directa de precios en supermercados y mercados populares, reflejan las tendencias del consumo familiar zuliano y constituyen una herramienta de análisis para empresarios, investigadores y ciudadanos interesados en comprender la dinámica del costo de vida en la región.

Con la difusión periódica de este informe, la CCM reafirma su papel como referente en la generación de conocimiento económico regional, orientado a fortalecer la planificación empresarial y promover la transparencia en el seguimiento de los indicadores de precios.

Noticia al Día/Con información de CCM