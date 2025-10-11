La FVF anuncia suspensión del partido entre la Vinotinto y Belice

La Federación Venezolana de Fútbol anunció este sábado 11 de octubre la suspensión del partido entre la Vinotinto y Belice pautado para este martes.

"La Federación Venezolana de Fútbol informa que ha sido notificada por la empresa productora VMG Sports & Entertainment LLC, encargada de la organización del partido amistoso Venezuela vs. Belice (previsto para el martes 14 de octubre en Chicago), que el encuentro ha sido cancelado, aludiendo circunstancias de fuerza mayor", expresó el comunicado.

Por su parte, expresó: "Asimismo, la empresa reconoció que se realizaron esfuerzos iniciales para explorar sedes alternativas, incluyendo una posible reubicación a Miami, sin embargo, fuimos notificados de la inviabilidad (a consideración de la productora) de esta opción".

"La FVF lamenta esta situación que afecta la planificación deportiva de la Selección Nacional Absoluta, diseñada con antelación y en estricto cumplimiento de los protocolos Fifa para la presente fecha internacional", finalizó.

La Vinotinto viene de caer 0-1 ante la selección Argentina el pasado viernes 10 de octubre en el Hard Rock Stadium en lo que fue el debut de Oswaldo Vizcarrondo como entrenador interino.

