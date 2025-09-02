La ley de atracción: Secreto para el éxito en la vida

La creadora de contenido Crizalida Matute compartió con sus seguidores en Instagram lo que considera la fórmula que la ha llevado a cumplir sus metas: la ley de la atracción.

Según Matute, soñar en grande y visualizar lo que se desea puede convertirse en una herramienta poderosa para transformar la vida. “Lo que uno proyecta y mantiene en la mente, se puede hacer realidad”, afirmó en un destacado de su cuenta en la red social.

Para ilustrar su mensaje, mostró una tela impresa con la imagen de 100 dólares en un tamaño similar al de dos tapetes de mesa, que asegura conservar siempre cerca como un símbolo de abundancia. También aconseja rodearse de objetos en tonos dorados y plateados, al considerarlos un imán energético que favorece la prosperidad.

La influenciadora relató además experiencias personales que, según ella, confirman el poder de la atracción. Explicó que en el pasado recibió diagnósticos médicos que indicaban que no podía tener hijos, pero mantuvo firme en su mente la idea de convertirse en madre, y finalmente lo logró.

Recordó además que, proveniente de una familia humilde donde incluso una bicicleta era un lujo difícil de alcanzar, soñó con tener un carro y terminó consiguiendo varios.

Finalmente, Matute aconsejó a sus seguidores utilizar la ley de la atracción para atraer amor, salud y abundancia, asegurando que el resultado será siempre positivo.