La luna se viste de rojo: Eclipse lunar total el 7 de septiembre

El siete de septiembre será visible la luna de sangre, el fenómeno será el más largo desde 2022.

Por Pasante1

La luna se viste de rojo: Eclipse lunar total el 7 de septiembre
Foto: Cortesía.
La luna se vestirá de rojo en el eclipse total más largo de la historia desde el año 2022. Este fenómeno astronómico tendrá lugar el siete de septiembre de 2025 y será visible para gran parte de la población.

Los eclipses son considerados los fenómenos astronómicos más llamativos para el público en general, debido a su magnitud. En este caso, la luna permanecerá totalmente inmersa en la sombra terrestre durante un aproximado de 82 minutos, lo que lo convierte en el eclipse total más largo desde el año 2022.

Ilustracion del eclipse lunar total. Foto: Cortesía.

La luna se sumergirá en la parte más profunda de la sombra de la Tierra (umbra), permitiendo ver la transformación del color blanquecino que normalmente tiene la luna a un rojo intenso que le ganó el nombre de luna de sangre.

Este fenómeno será excepcionalmente visible en la Antártida, Australia, Asia, el océano Pacífico occidental, el océano Índico, Europa, el océano Atlántico oriental, el este de América y parte de África. Dando inicio entre las 15:28 y las 20:55 GMT, con una inmersión total durante unos 82 minutos, entre las 17:30 y las 18:52 GMT.

Noticia al Día / Reyhans Quiroz

Información / RT

