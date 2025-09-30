La princesa Amalia inicia su formación militar

En un giro inesperado, la Casa Real holandesa confirma que la princesa Amalia comienza su formación militar, marcando un hito en la historia de la monarquía neerlandesa.

Hasta la fecha, la heredera al trono es la única en su posición que no ha recibido educación castrense, a diferencia de otros miembros de la realeza europea como Elisabeth de Bélgica y la princesa Leonor de España.

El rey Guillermo, a través de un decreto real emitido el 30 de septiembre, designa a la princesa de Orange como miembro del personal de reserva de las Fuerzas Armadas. Amalia ostenta ahora el rango de marinera de tercera clase en la Marina Real y soldado de tercera clase en el Ejército de Tierra y en la Real Fuerza Aérea.

Este martes 30 de septiembre, la primogénita de los reyes Guillermo y Máxima inicia sus estudios en el Defensity College, donde se imparte una formación integral que incluye módulos teóricos, entrenamientos y prácticas en el Estado Mayor del Ministerio de Defensa. Sin embargo, la instrucción militar general se pospone hasta que Amalia se recupere completamente de una fractura de brazo que sufrió en junio.

La Casa Real también aclara que la Princesa llevará a cabo sus funciones sin remuneración y que su tiempo de estudio será considerado de carácter privado.

El Defensity College se enfoca en ofrecer a los estudiantes un trabajo formativo que fortalezca la conexión entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, contribuyendo así a su desarrollo personal, profesional y militar.

Getty images

A medida que la Princesa Amalia se integra en su papel como heredera al trono, asumiendo cada vez más compromisos institucionales, se destaca que su rol no será tan determinante como el de la princesa Leonor en el futuro.

En los Países Bajos, a diferencia de España, el monarca no ejerce como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, aunque el rey Guillermo participa activamente en inspecciones y eventos militares.

Amalia ya ha debutado en solitario como heredera, destacando su participación en actos militares, como el bautizo del buque de apoyo de combate Del Helder y la entrega del nuevo estandarte del Regimiento de Húsares princesa Cataliana-Amalia. Con su nueva formación, la princesa se prepara para asumir un papel aún más relevante en la vida pública de los Países Bajos.

Pasante/Leila González/Noticia al Día/Hola!