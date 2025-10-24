La Vinotinto hizo oficial sus partidos amistosos para noviembre

La Vinotinto hizo oficial sus partidos amistosos para la fecha Fifa de noviembre, con el objetivo de mantener el ritmo y comenzar a prepararse para el año 2026.

En noviembre, la selección nacional disputará dos encuentros en Estados Unidos, como es habitual. Se enfrentará a dos selecciones que han clasificado para la Copa del Mundo 2026.

El primer partido será el viernes 14 a las 9:30 p.m. (hora venezolana) contra Australia, en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas.

El segundo encuentro será contra uno de los anfitriones del Mundial, Canadá, el martes 18 a las 8:30 p.m. en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, Florida.

La Vinotinto llega a estos amistosos tras una derrota 1-0 ante Argentina en octubre, bajo la dirección de Oswaldo Vizcarrondo y Fernando Aristeguieta.

