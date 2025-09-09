La Vinotinto y una cita con la historia: ¿Cómo le fue en sus últimos cinco partidos en casa?

La Vinotinto juega este martes 9 de septiembre frente a Colombia en el estadio Monumental de Maturín el que ha sido catalogado como "el partido más importante de la historia" por la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026.

El conjunto del entrenador argentino Fernando "Bocha" Batista se encuentra en el séptimo lugar de la tabla de clasificación con 18 puntos (zona de repechaje), uno más que Bolivia (enfrentará a Brasil en El Alto).

¿Cómo le fue a la Vinotinto en sus últimos cinco partidos en casa?

La selección nacional está invicta en este premundial y estos han sido sus últimos cinco resultados como local:

Venezuela 0-0 Uruguay

Venezuela 1-1 Argentina

Venezuela 1-1 Brasil

Venezuela 1-0 Perú

Venezuela 2-0 Bolivia

De esta manera, Venezuela deberá enfrentar a Colombia, la cual derrotó por última vez en la Copa América 2015.

Cabe destacar que su último triunfo por Eliminatorias Sudamericanas ante la selección ‘cafetera’ fue el 26 de marzo de 2013 en el camino hacia el Mundial 2014.

