Lanzan tráiler oficial de Superman

Comenzó la cuenta regresiva para los fanáticos del cine de superhéroes y de DC Comics. “Superman”, la nueva entrega cinematográfica del aclamado cineasta James Gunn, está programada para estrenarse exclusivamente en cines en 2025.

Como el primer largometraje desarrollado por DC Studios bajo su renovada dirección, esta producción promete revitalizar al Hombre de Acero con un enfoque fresco, cargado de acción, humor y emotividad.

La venezolana María Gabriela de Faría es parte del elenco

El doble papel de Clark Kent/Superman será interpretado por David Corenswet, quien ha demostrado su talento en producciones como “Twisters” y “Hollywood”. Lo acompañará Rachel Brosnahan, galardonada por su papel en “The Marvelous Mrs. Maisel”, quien encarnará a la intrépida periodista Lois Lane.

La rivalidad estará a cargo de Nicholas Hoult, reconocido por su trabajo en las películas de “X-Men”, quien interpretará al emblemático villano Lex Luthor.

El reparto también se incluye una alineación impresionante de actores que aportarán profundidad al universo de Superman. Entre ellos se encuentran Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo y Sara Sampaio. Figuras reconocidas como Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince, la venezolana María Gabriela de Faría y Neva Howell también forman parte del equipo, asegurando interpretaciones memorables y una narrativa rica en matices.

El toque distintivo de James Gunn

James Gunn, reconocido por revitalizar franquicias como "Guardians of the Galaxy" y "The Suicide Squad", asume un desafío único con esta película: Reimaginar al superhéroe más emblemático de todos los tiempos. Su enfoque promete un Superman impulsado por una profunda compasión y una creencia inquebrantable en la bondad de la humanidad, lo que lo convierte en una figura relevante en tiempos modernos.

