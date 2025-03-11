Martes 16 de septiembre de 2025
Las aguas negras en Los Haticos corren “por arriba y por abajo”

La circulación vehicular y peatonal cada día se hace más difícil por la calle de Haticos. El avanzado estado de deterioro en el que se encuentra la vialidad en la zona, mantiene al borde del colapso a sus habitantes quienes ya han comenzado a presentar problemas de salud

Por Javier Sanchez

El sector Los Haticos nace tras construirse a las orillas del lago de Maracaibo villas y pequeños hatos ganaderos que le dan el nombre que hoy recibe. Se divide en dos partes: Haticos por Abajo caracterizada ser una zona industrial y comercial, actualmente golpeada por la crisis del país; y Haticos por Arriba, ocupado con viviendas y edificios.

Los ciudadanos de la calle “El Carmen”, en el sector Haticos por Arriba de la parroquia Cristo de Aranza en el municipio Maracaibo desde hace años se han quejado de los huecos de la vialidad debido a la falta de asfaltado y brote de agua residuales.

Vecinos del sector Vista al Lago, y Quimura en la Av. Los Haticos de la parroquia Cristo de Aranza de Maracaibo, se cansaron de denunciar la problemática que persiste con las aguas negras, que a su juicio es el cuento de nunca acabar y esta afectando la salud de los habitantes.

Las nauseabundas aguas corren libremente por las calles de la emblemática avenida, cuna del desarrollo de la ciudad con base a la industria en la época debido a su cercanía al puerto.

Los llamados Haticos por Abajo y por arriba fueron los primeros sectores de Maracaibo en lograr comunicarse con el centro, mediante un tranvía con los cuales se llegaba al cruzar el puente El Manglar que atravesaba la cañada Morillo, según cronistas de la época.


La pujante zona ha quedado atrás en materia de servicios, y para sus habitantes, las aguas negras corren en muchos sectores. ‎‎Todos los días y a todas horas se puede ver como el líquido se posa frente a las casas en diferentes sectores, sin distingo, ente los de arriba y los de abajo, causando molestia además al sector comercial e industrial.

Las enfermedades respiratorias y en la piel, se han vuelto recurrentes entre los vecinos de la zona, niños que han presentado fiebres y dolores de garganta por el mismo problema son atendidos en el Hospital General del Sur, cercano al problema de aguas residuales tienen los reportes de las personas que han enfermado debido a las aguas servidas .

Existe una proliferación de zancudos. El bote de aguas cloacales es tan grande que en algunas parte afecta a más de seis cuadras.

