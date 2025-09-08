Liberaron a los 45 militares secuestrados en el Cauca

Autoridades colombianas confirmaron la liberación de los 45 militares que permanecían secuestrados en El Tambo, Cauca, desde este domingo, tras la asonada en la que según el Ministro de Defensa habrían participado alrededor de 600 personas.

La operación se realizó con aeronaves del Batallón de Movilidad y Maniobra N.º 3, de la Fuerza Aérea colombiana quienes adelantaban maniobras en la zona rural del corregimiento San Juan del Micay. Los liberados se encuentran recibiendo atención médica en el Cantón Militar de la ciudad de Popayán.

Tras la liberación, el presidente Gustavo Petro rechazó la utilización de civiles por parte de los grupos armados, y envió una petición a la Corte Constitucional para reconsiderar su fallo en relación con las "fumigaciones" aéreas. En un contundente mensaje en su cuenta de X enfatizo: "Allí donde la ciudadanía ataque al ejército habrá fumigación aérea".

Según el primer reporte oficial, 72 militares, entre ellos tres oficiales, cuatro sub oficiales y 65 soldados profesionales, habían sido retenidos por personas residentes de la vereda el Tigre, corregimiento de Honduras, zona rural del municipio caucano, bajo la influencia e instrumentalización de la estructura proveniente de las disidencias de las FARC, organización al mando de Iván Mordisco.

El cañón del Micay es clave para el narcotráfico porque, además de tener cultivos de coca, es un paso en la ruta de la droga que sale de Colombia por el Pacífico, este suceso ocurre después que el ejercito colombiano intentara tomar el control de la zona.

Noticia Al Dia / Arelys Munda