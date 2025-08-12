Lila Morillo en Caracas pregunta por su natal Maracaibo

Lila Morillo, la reina del cocotero, expresó su nostalgia por su natal Maracaibo este martes 12 de agosto desde la capital. La artista, quien actualmente se encuentra en Caracas, envió un emotivo saludo y preguntó a través de sus redes sociales: "¿Cómo está mi tierra?", mostrando el profundo amor que siente por la ciudad que la vio nacer y triunfar.

Conocida por su fe cristiana, Morillo a menudo comparte mensajes basados en textos bíblicos, pero en esta ocasión su mensaje se centró en el añorado terruño, donde también se le extraña.

Noticia al Día