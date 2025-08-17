Los 102 años que estaría cumpliendo Carlos Cruz Diez: Artista plástico venezolano más influyente del arte cinético del siglo XX

Un17 de agosto nació Carlos Cruz Diez, artista plástico venezolano, reconocido como uno de los más influyentes del arte cinético del siglo XX.

Su obra cambió la forma de entender el color en el arte, al mostrarlo como un elemento autónomo que, según la luz y la posición del espectador, puede parecer que se mueve o cambia, incluso sin que el objeto varíe.

Nacido en 1923 en Caracas, Cruz-Diez vive y trabaja en París desde 1960 y dirige además talleres en Panamá, Miami y Caracas. Surgió como artista a mediados de la década del 50 en París, en pleno apogeo del movimiento Arte Cinético.

Sin bien fue amigo de varios de los artistas del grupo, nunca fue oficialmente incorporado a él. Ha dedicado toda su obra a mostrar cómo el color puede transformarse en un acontecimiento autónomo capaz de invadir el espacio.

En 1945, Cruz-Diez se graduó en artes manuales y aplicadas en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas de Caracas, y comenzó a trabajar en la agencia publicitaria internacional Mc Cann-Erickson. Para cuando cumplió 25 años, había ascendido al puesto de director artístico de la agencia, pero continuó trabajando como artista a tiempo completo y enseñando Historia de las Artes Aplicadas en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas entre 1953 y 1955. Luego, en 1957, abrió en Caracas el Estudio de Artes Visuales, un taller de diseño gráfico e industrial donde inició la serie Fisicromías.

En 1958 regresó a la Escuela, donde se desempeñó como profesor y director asistente; luego en la Université dEnseignement de Recherches entre 1972 y 1973; y como profesor y director del Art Unit of the Institute of Advanced Studies, IDEA, Caracas, desde 1986 hasta 1993.

Noticia al Día/wikipedia