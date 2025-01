Los importados Henry Omaña y Alberto Guerrero se incorporaron a las prácticas de Águilas del Zulia

Durante el undécimo día de pretemporada de las Águilas del Zulia, los lanzadores importados Henry Omaña y Alberto Guerrero se sumaron para ponerse a las órdenes del estratega zuliano Lipso Nava, a pocos días de iniciar la voz de play ball en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Ambos serpentineros, se mostraron complacidos por la oportunidad del cuadro rapaz, siendo para ellos su debut en la pelota criolla.

Omaña es un pitcher diestro que viene de la liga mexicana de beisbol con el equipo de Olmecas de Tabasco. En su labor dejó efectividad de 3.62, abanicando a 31 contrarios en 27.1 episodios.

"Mis pricipales pitcheos son cambio y recta, pero si los bateadores contrarios aciertan a mis pitcheos poseo otros recursos", destacó Omaña

Por su parte, Guerrero es un monticulista panameño que dejó récord de 2-2 en 42.2 episodios lanzados con los Bravos de León en la pelota mexicana. Entre los principales lanzamientos del lanzador, de 26 años, destacan la recta y el cambio.

"Hablando con "Memo" me ha dicho que me prepare para abrir juegos, así que estamos ready para la oportunidad cada vez que me toque lanzar y ganar juegos", expresó Guerrero, quien resaltó el nivel de competencia del beisbol venezolano.

"Yo haré mi trabajo donde me toque, en donde el equipo me necesite, yo estaré", añadió.

Junto a los nuevos importados estuvo el dominicano Porfirio López, quien posee cuatro temporadas de experiencia en la LVBP, tres con el cuadro zuliano y una con Caribes de Anzoátegui.

Fotos: Wilberth Marval

