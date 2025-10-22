La emoción crece en el marco del Festival "Maracaibo Elige la Gaita del Año 2025″, impulsado por la Alcaldía Bolivariana del Municipio Maracaibo, a través del Instituto Municipal de la Gaita Ricardo Aguirre (IMGRA).

Entre los diez ensambles finalistas de la categoría infantil-juvenil, destaca la clasificación de "Los Verduguitos de Cabimas", quienes consolidan su prestigio en la gaita nacional.

Este ensamble, nacido en la temporada 2018, bajo la dirección general de Carlos "Condorito" Vargas, la dirección y producción de Leonel Oviedo, y la dirección musical de Oswaldo López, debutó con el tema "Gracias Padre Amado" de la pluma de Vargas.

La trayectoria de “Los Verduguitos de Cabimas” ha sido meteórica, alcanzando el primer lugar en el "Festival de la Gaita del Año" de 2020 con el tema "Petición al Niño Jesús", también de "Condorito" Vargas, triunfo que los consolidó a pesar de su corto tiempo de existencia. Además, ese mismo año obtuvieron el premio "Luis Guillermo Vilchez" como ensamble infantil-juvenil del año en el municipio San Francisco.

Todos estos talentos infantiles – juveniles son esa cosecha que se ha logrado con las 74 Escuelas de la Gaita y para el presidente del IMGRA, Ricardo "El Pelón" Aguirre, estas escuelas fortalecen el talento musical y reafirmó la importancia de estos espacios de formación para el relevo generacional de la Gaita Zuliana, quienes actualmente están empezando a formar parte de estos grupos infantiles – juveniles.

Un triunfo consolidado con Gaita de Furro

Para la temporada 2025, "Los Verduguitos de Cabimas" vuelven al ruedo con dos nuevas producciones. El tema que logró la clasificación a la final de este festival, rescatado por la Alcaldía de Maracaibo y organizado por el IMGRA es "El Tradicionalista", letra y música del compositor Argenis Sánchez.

La noticia de su clasificación ha sido recibida con gran entusiasmo por los jóvenes talentos y sus directivos. Carlos "Condorito" Vargas, director general de "Los Verduguitos", expresó que al enterarse de la clasificación sintió una emoción "superior" al triunfo de 2020 y lo ve como "otro compromiso" que les pone Dios por delante.

Manifestó su compromiso de seguir trabajando con estos "hermosos niños y adolescentes de la nueva generación”, y recalcó el gran triunfo que representa estar clasificados entre las 10 mejores gaitas infantil-juveniles del 2025.

Una de las talentosas integrantes manifestó su agradecimiento a Dios y a la Virgen del Rosario por esta oportunidad, la cual considera "un logro para todos Los Verduguitos de Cabimas" y siente un gran orgullo de saber que representarán a su amada Cabimas en el festival.

Otro de los chamos se mostró "muy agradecido con Dios por la participación" y "muy alegre por saber que fuimos seleccionados entre las diez gaitas infantil y juvenil".

Una artista vocal del grupo agradeció a Dios y al compositor Argenis Sánchez por haberles regalado estas "hermosas letras para poder enaltecer y resaltar nuestro gentilicio zuliano como lo es la Gaita”, y se siente muy agradecida de poder clasificar con "El Tradicionalista".

El conjunto celebró la clasificación con este "palo de gaita, El Tradicionalista", destacando la total aceptación que ha tenido el tema entre el público gaitero zuliano y venezolano.

"Los Verduguitos de Cabimas" competirán en la Fase 2 del Festival, donde las gaitas finalistas serán evaluadas en dos fases de votación, que incluyen un jurado presencial de 11 personalidades y un proceso de votación en plataformas digitales, todo auditado por SERTECA CONSULTING. El premio para los primeros lugares incluye premios en equipos tecnológicos para los integrantes y metálico para el compositor, pagados a la tasa BCV vigente.

¡Desde Cabimas, Los Verduguitos van por la Gaita del Año 2025!

Noticia al Día/ Prensa Alcaldía Bolivariana de Maracaibo/IMGRA

Fotos: Xtrema 98.9 FM vía Instagram