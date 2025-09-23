¡Luto en el beisbol! Muere Buddy Bailey: arquitecto de la dinastía de los Tigres de Aragua en la LVBP

La familia del beisbol profesional venezolano despide con profundo pesar al histórico mánager estadounidense Welby “Buddy” Bailey, quien falleció este martes a los 68 años de edad. Se conoció que la causa de su muerte fue el cáncer.

Bailey dejó una huella imborrable en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), especialmente con los Tigres de Aragua, equipo al que dirigió durante más de una década. Bajo su mando, los bengalíes alcanzaron nueve finales y conquistaron seis títulos (2003-04, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2008-09 y 2011-12), además de una Serie del Caribe.

Reconocido por su disciplina, liderazgo y capacidad para formar equipos ganadores, Buddy Bailey es el único mánager en la historia de la LVBP en alcanzar 500 victorias y en obtener seis coronas con un mismo equipo. Su legado lo convietió en una de las figuras más emblemáticas de la pelota criolla.