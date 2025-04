LVBP compartió el calendario del round robin 2024-2025

La Liga Venezolana de Beisbol Profesional compartió este martes 24 de diciembre, el calendario correspondiente al round robin que iniciará el próximo viernes 27 con dos choques en Porlamar y Barquisimeto.

Serán 40 juegos entre los cinco equipos clasificados, donde cada uno jugará 16 compromisos, ocho como home club y otros ocho como visitante a lo largo de la postemporada que finalizará el 17 de enero, fecha en la que se estarán conociendo los finalistas de la pelota criolla.

Viernes 27 de diciembre

Navegantes vs Bravos – 7.00 pm (Nueva Esparta)

Tigres vs Cardenales – 7.00 pm (Barquisimeto)



Sábado 28 de diciembre

Navegantes vs Bravos – 5.00 pm. (Nueva Esparta)

Águilas vs Cardenales – 5.30 pm. (Barquisimeto)



Domingo 29 de diciembre

Águilas vs Bravos – 5.00 pm. (Nueva Esparta)

Tigres vs Navegantes – 5.30 pm. ( Valencia)



Lunes 30 de diciembre

Águilas vs Bravos – 7.00 pm (Nueva Esparta)

Cardenales vs Tigres – 7.00 pm (Maracay)



Martes 31 de diciembre

No hay juegos programados.



Miércoles 1 de enero de 2025

No hay juegos programados.



Jueves 2 de enero de 2025

Águilas vs Tigres – 7.00 pm. (Maracay)

Cardenales vs Navegantes – 7.00 pm. (Valencia)



Viernes 3 de enero de 2025

Bravos vs Navegantes – 7.00 p. m., Estadio José Bernardo Pérez

Cardenales vs Tigres – 7.00 p. m., Estadio José Pérez Colmenares.



Sábado 4 de enero de 2025

Bravos vs Águilas – 5.00 p. m. (Maracaibo)

Navegantes vs Cardenales – 5.30 pm (Barquisimeto)



Domingo 5 de enero de 2025

Bravos vs Águilas – 5:00 pm (Maracaibo)

Navegantes vs Tigres – 5.00 pm (Maracay)

Lunes 6 de enero de 2025

Bravos vs Cardenales – 07:00 pm (Barquisimeto)

Tigres vs Águilas – 07.00 pm (Maracaibo)



Martes 7 de enero de 2025

Tigres vs Águilas – 07.00 pm (Maracaibo)

Cardenales vs Navegantes – 07.00 pm (Valencia)



Miércoles 8 de enero de 2025

Navegantes vs Tigres – 7.00 pm (Maracay)

Cardenales vs Bravos – 7.00 pm (Nueva Esparta)



Jueves 9 de enero de 2025

Águilas vs Navegantes – 7.00 pm (Valencia)

Cardenales vs Bravos – 7.00 pm (Nueva Esparta)



Viernes 10 de enero de 2025

Tigres vs Bravos – 7.00 pm (Nueva Esparta)

Águilas vs Navegantes – 7.00 pm (Valencia)



Sábado 11 de enero de 2025

Águilas vs Cardenales – 5.00 pm (Barquisimeto)

Tigres vs Bravos – 5:00 pm (Nueva Esparta)



Domingo 12 de enero de 2025

Navegantes vs Cardenales – 4.00 pm (Barquisimeto)

Águilas vs Tigres – 5.00 pm (Maracay)



Lunes 13 de enero de 2025

Bravos vs Navegantes – 7.00 pm (Valencia)

Tigres vs Cardenales – 7.00 pm (Barquisimeto)



Martes 14 de enero 2025

Bravos vs Cardenales – 7.00 pm (Barquisimeto)

Navegantes vs Águilas – 7.00 pm (Maracaibo)



Miércoles 15 de enero 2025

Bravos vs Tigres – 7.00 pm (Maracay)

Navegantes vs Águilas – 7.00 pm (Maracaibo)



Jueves 16 de enero 2025

Bravos vs Tigres – 7.00 pm (Maracay)

Cardenales vs Águilas – 7.00 pm (Maracaibo)



Viernes 17 de enero 2025

Tigres vs Navegantes – 7.00 pm (Valencia)

Cardenales vs Águilas – 7.00 pm (Maracaibo).

