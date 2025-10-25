Maduro solicita la revocación de la nacionalidad de Leopoldo López

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha solicitado formalmente al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) el retiro de la nacionalidad al opositor Leopoldo López, a quien acusa de "promover una invasión militar y un bloqueo económico".
Esta acción se basa en el artículo 130 de la Constitución y la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar. Además, se ha instruido a la Cancillería y al Saime para anular su pasaporte.
El Gobierno Nacional argumenta que López "ha instigado intervenciones extranjeras y ha fomentado el bloqueo económico contra el país".
López, actualmente en España, ha respaldado públicamente una posible intervención militar estadounidense en Venezuela.
