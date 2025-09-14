Mantener un carro sale más caro que mantener a un muchacho

La idiosincrasia del maracucho se escucha en cualquier rincón, manifestándose en un lenguaje cargado de exageración y picardía. Este rasgo cultural se vuelve aún más evidente cuando el tema es el calvario que representa mantener un vehículo en una ciudad donde el calor y la antigüedad del parque automotor exigen cada vez más.

En un reciente recorrido por vías principales de Maracaibo, como la avenida 5 de Julio, Bella Vista, Veritas y la avenida Libertador, un detalle llamaba la atención: muchos vehículos, la mayoría del transporte público, estaban estacionados con el capó levantado. ¿El motivo? Unos cuantos conductores explicaron que no se trataba solo del calor, sino del constante desgaste que sufre un carro en Maracaibo.

"Aquí el calor no lo soporta nadie, ni siquiera los cacharros que tenemos que parece que se le derritieran los cauchos en el pavimento y caminan por experiencia", comentó Efraín Villalobos, conductor de la línea C-1, mientras esperaba que su Malibú se enfriara. Sus palabras encapsulan el sentimiento de muchos: el mantenimiento vehicular es una lucha diaria.

Historias como la de Efraín son el pan de cada día. Carlos Peña, conductor lamentó que su Fiat se "quedó" en la avenida Libertador, apenas un día después de que el mecánico se lo entregara. "Gaste un ojo y parte del otro para nada", exclamó.

Yasmira Olivero, otra conductora, lo resumió con una frase que mezcla humor con frustración: "He gastado más plata en el mantenimiento del carro que en mi hijo, y eso que el muchacho come más que una "lima nueva" y quiere vestir a lo "Chino y Nacho". En su opinión, el precio de los repuestos, el aceite, y el sistema de frenos es mucho más elevado que los gastos en ropa o comida para un hijo.

¿Cuánto cuesta la reparación de un carro?



Los maracuchos, conocidos por su ingenio, usan estas anécdotas extravagantes para sobrellevar la situación y arrancar una sonrisa. Sin embargo, detrás de la broma se esconde una realidad económica difícil. Mantener un vehículo en Venezuela es un lujo cada vez más inalcanzable.

Los precios de los repuestos son muy variables, pero la factura final puede ser impactante. Algunos conductores consultados dijeron que un servicio básico como el cambio de aceite y filtro, oscila entre $23 y $100. Pero cuando se trata de reparaciones mayores, como la sustitución de piezas internas del motor (bielas, pistones), los costos pueden superar fácilmente a más de $1,000 un valor impagable para muchos.

A esto se suman otros gastos esenciales. La alineación, balanceo y rotación de cauchos puede costar más de $30 El refrigerante, un gasto clave para combatir el calor de la ciudad, tiene un costo aproximado de $10. Y aunque la revisión de frenos puede ser gratuita, la mano de obra para cambiar las pastillas delanteras puede costar $25, y $20 para las traseras.

El alto costo de estos insumos y servicios varía todos los días y hace que muchos vehículos en Maracaibo circulen con fallas o simplemente permanezcan "parqueados" con el capó abierto por no tener cómo repararlos,reflejando el ingenio de una ciudad que busca, con humor y picardía, sobreponerse a las adversidades.

Lavar el vehículo cuesta un ojo

Los costos pueden variar entre $ 15 (pequeño), $20, hasta $70 (camionetas de lujo) , dependiendo del tipo de equipo que utilice, como modelos de lavado sin contacto o por fricción, sistemas automáticos de lavado y servicios adicionales como por ejemplo tapicería y abrillantado de neumáticos.

Noticia al Día/Fotos: Cortesía



