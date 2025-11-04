Martes 04 de noviembre de 2025
Al Dia

"Maracaibo es una sola, sin divisiones”: Alcalde Gian Carlo Di Martino

A través de Sedepar han entregado un total de 18 plazas renovadas. Di Martino fue enfático al confrontar las amenazas bélicas no nos busquen porque se conseguirán a un pueblo en la calle

Por Ernestina García

Maracaibo es una sola, no vamos a hablar más del Maracaibo este o del oeste, ni del sur ni del norte”; así lo aseveró el alcalde bolivariano Giancarlo Di Martino, durante la entrega de la plaza Zapara; espacio totalmente rehabilitado por la municipalidad.

El máximo jefe municipal enfatizó que la ciudad es una sola, “no tiene divisiones somos una sola Maracaibo”.

Durante el acto el alcalde anunció que entregará una nueva plaza en el populoso sector Curva de Molina, “Vamos a entregar la plaza Simón Bolívar. Será un espacio bello, emblemático”, adelantó Di Martino.

Exportadores de paz

Insistió Di Martino que, “el mensaje de paz lo tenemos en el corazón, en la mente y en el cuerpo, este es el pueblo de Bolívar, del comandante eterno Hugo Chávez Frías, de Nicolás Maduro; este es el pueblo de la paz, somos exportadores de la paz, del amor, pero no nos busquen porque se conseguirán a un pueblo en la calle”, aseveró

18 plazas entregadas a las comunidades

En relación con el plan de recuperación de espacios y parques que, a través de Sedepar, adelanta la alcaldía, el máximo gerente de la municipalidad indicó que, hasta ahora de han recuperado 18 plazas.
Asimismo no descartó que, para diciembre logren devolverle al pueblo 40 plazas plenamente acondicionadas.
En este sentido dijo, “son proyectos que nacen y salen de la comunidad, nosotros solo le ponemos el alma, el cuerpo y, aquí estamos, juntos como un solo ente, dando esperanza a la gente, creando soluciones, somos gente que resuelve", aseguró Di Martino.

Santa Madre Carmen Rendiles tendrá su plaza

Reveló Di Martino que la santa Madre Carmen Rendiles también tendrá una plaza y destacó que “la plaza de San José Gregorio Hernández, será el santuario emblemático que tendrá Maracaibo, pero también le estamos haciendo una a nuestra Madre Carmen Rendiles, junto con las instituciones públicas y privadas”.
Reveló que tiene preparada una sorpresa para los marabinos con otra plaza que estará en 5 de Julio.


“Sin lugar a dudas vamos a iluminar Maracaibo, dando fuerza a la ciudad con estos espacios que son tan importantes. Humanizar la ciudad, darle sentido de pertenencia, prosperidad para que la gente pueda venir en estos tiempos de feria y encontrarse con estos espacios y con una Maracaibo bella, para nosotros es importante porque, entre otras cosas, llama al inversionista, a la inversión y al trabajo”, aseguró.

Un solo gobierno

El alcalde Di Martino recordó la sinergia entre los niveles de gobierno, “junto con nuestro gobernador Luis Caldera, con el apoyo de las instituciones como Corpoelec, Hidrolago, y junto al poder comunal y el apoyo de nuestro presidente Nicolás Maduro, vamos a seguir trabajando y luchando para que esta sea la primera ciudad de Venezuela", apuntó.


Noticia al Día/Prensa Alcaldía Bolivariana de Maracaibo

Putin: Nuestro país no amenaza a nadie

"Rusia, al igual que todas las demás potencias nucleares, está desarrollando su potencial nuclear y su potencial estratégico. Todo lo que estamos hablando ahora es un trabajo anunciado desde hace mucho tiempo. Todos nuestros planes para crear sistemas de armamento prometedores, desarrollar el complejo industrial de defensa y dotar al ejército y a la flota de Rusia de tecnología y armamento modernos se están llevando a cabo", destacó el mandatario ruso, en el marco de una ceremonia de entrega de premios a los creadores del misil de crucero de alcance ilimitado de propulsión nuclear Burevéstnik y del sumergible no tripulado Poseidón.
Bollos Navideños: El sustituto perfecto y económico de la hallaca tradicional

No todos cuentan con el presupuesto completo para adquirir los ingredientes necesarios para preparar la tradicional hallaca navideña.

Con dos exposiciones y música celebra el CAMLB sus 32 años de trayectoria

Esta conmemoración se enmarca en las políticas del Estado venezolano orientadas a la defensa y promoción de los valores culturales y el patrimonio histórico.
Osmel Sousa aclara su salida del Miss Universo

Sousa explica que su retiro no fue una decisión a la ligera, sino un paso "necesario" tras una profunda reflexión sobre sus logros y su futuro personal.


