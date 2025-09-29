Maracaibo será la sede del Congreso Internacional del Carbón 2025

La capital zuliana congrega a destacados líderes de la minería global y especialistas en energía durante el Congreso Internacional del Carbón 2025, evento organizado por el Ministerio para el Desarrollo Minero Ecológico y su filial, Carbones del Zulia S.A. (Carbozulia).

El encuentro se realiza del 28 al 30 de octubre y su objetivo primordial es exponer las oportunidades de inversión en el sector carbonífero de Venezuela y analizar la prospectiva del mineral en los mercados energéticos mundiales, con la participación de invitados internacionales.

El congreso está concebido como una plataforma para la expansión comercial, donde expertos de alto nivel presentan ponencias sobre el potencial de las reservas de carbón que posee el país.

El evento incluye ruedas de negocios estratégicas, facilitando que inversores nacionales y foráneos exploren y concreten alianzas.

Además de destacar el potencial energético, el congreso sirve como vitrina para la cultura maracaibera.

Representantes de las empresas productoras venezolanas expondrán las propiedades únicas de su carbón y su relevancia para la construcción de un futuro económico sostenible.

Noticia al Día/La iguana TV