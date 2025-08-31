Domingo 31 de agosto de 2025
Al Dia

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay se solidariza con las familias de los policías asesinados en atentado

En total, 19 personas murieron y cerca de 80 resultaron heridas durante dos ataques registrados hace dos semanas en Cali y Antoquia.

Por Candy Valbuena

María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay se solidariza con las familias de los policías asesinados en atentado
María Claudia Tarazona, viuda de Uribe Turbay durante los actos velatorios del senador. Foto: EFE
María Claudia Tarazona, viuda del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay, publicó este domingo, un mensaje en el que expresó su "profundo dolor" por la muerte de su esposo y se solidarizó con las familias de los 13 policías que murieron en un ataque el pasado 21 de agosto en el departamento colombiano de Antioquia.

"Una vez más, el mal destruye lo más sagrado de nuestra sociedad, sus familias. Trece policías, hombres que con honor y lealtad servían a la patria, fueron asesinados, al igual que mi amado Miguel por el peor de los males", escribió en su cuente en la red social Instagram.

Tarazona recordó que, como su hijo Alejandro, decenas de niños en el país crecerán sin sus padres debido a la violencia y aseguró que acompaña "con el alma" a las esposas de los uniformados asesinados, a quienes describió como mujeres que, con el "dolor más desgarrador y el alma destrozada", tendrán que sacar adelante a sus hijos en medio de la pérdida.

"Aquí estoy para cada una de ellas, para servirles, para acompañarlas en este camino que ninguna familia debería transitar jamás", manifestó.

Dos ataques

Sus palabras llegan tras los dos atentados de hace dos semanas: Uno contra una base aérea en Cali, atribuido al Estado Mayor Central de las disidencias de las FARC, que dejó seis civiles muertos, y otro en Amalfi (Antioquia), donde una trampa con explosivos mató a 13 policías cuando un helicóptero aterrizaba en una zona de erradicación de cultivos ilícitos.

En total, 19 personas murieron y cerca de 80 resultaron heridas en los dos ataques.

El asesinato de Uribe Turbay, fallecido el 11 de agosto, dos meses después de ser gravemente herido en un atentado, y la reciente escalada de violencia han reavivado en Colombia los temores de que vuelva la violencia política como la de la campaña electoral de 1990, cuando tres candidatos presidenciales fueron asesinados.

En este contexto, Tarazona instó a los colombianos a mantenerse unidos y "levantar la voz" contra quienes encarnan la violencia: "Ese mal que todos sabemos dónde habita y quién lo encarna no debe arrebatarnos ni la fe, ni el amor, ni la esperanza".

EFE

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

