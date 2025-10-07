Más de 250 semáforos inteligentes serán instalados en Maracaibo, para un total de 50 intersecciones semaforizadas

Siguiendo lineamientos del Gobierno Nacional, de la mano del gobernador del estado Zulia Luis Caldera y el alcalde del municipio Maracaibo Giancarlo Di Martino, este martes 7 de octubre, la alcaldía de Maracaibo en conjunto con el Instituto Municipal de Transporte Colectivo y Urbano de Pasajeros de Maracaibo (IMTCUMA) dará inicio a la instalación de los nuevos semáforos de pantallas digitales con tecnología Diodo Emisor de Luz (LED), en los principales corredores viales de la ciudad.

Foto: Cortesía

El presidente del instituto, el Dr. Rafael Lárez, menciona que la instalación tendrá lugar en la calle 89 E con Av. 4 Bella vista, la cual cuenta con 15 intersecciones, en donde se intervendrá en sentido centro hacia la Av. El Milagro.

Foto: Cortesía

Luego de haber instalado los primeros paneles de semáforos LED en la intersección de Avenida Universidad con Cecilio Acosta, el Dr. Lárez indicó que “continuaremos con la modernización de semáforos de los principales corredores viales de la ciudad, el IMTCUMA priorizará los corredores que estudios de transito vial arrojan con la mayor complejidad respecto al tráfico vehicular, de esta manera actualizaremos más de 250 semáforos para un aproximado de 50 intersecciones en la ciudad de Maracaibo".

Foto: Cortesía

A su vez, el presidente del IMTCUMA también señalo información de los nuevos semáforos, destacando que cuentan con tecnología (LED), tienen la capacidad de mejorar la visibilidad, abarcando un ángulo de 90 grados, regulariza el brillo de acuerdo al horario haciéndose más intenso por las noches para el confort de los conductores y adaptándose a la luz del día, además de tener una vida útil de 50.000 horas y una alta eficiencia energética, siendo mucho más amigable con el ambiente, los mismos cuentan con sistema de conteo regresivo y adaptación al tráfico, dando como resultado una mejora en la experiencia vial tanto para usuarios que manejan diversos tipos de vehículos como para los transeúntes de la ciudad.

Nota de Prensa