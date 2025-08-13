Más de 300 viviendas han colapsado tras intensas lluvias en Táchira

Yesnardo Canal, director de Proteccion Civil Tachira y jefe de las Zonas Operativas de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades -Zoedan- en la entidad, informó que “prácticamente está todo controlado tras lo ocurrido durante el fin de semana”, durante un nuevo episodio de intensas lluvias.

Lamentó que seis casas más colapsaron, “producto de las precipitaciones que se han dado de manera continua en el estado Táchira”.

Además, detalló que estas seis viviendas en el municipio Cárdenas: dos en el sector de Barrancas y cuatro en el sector de Giranzo, estaban ubicadas en una zona georreferenciada de alto riesgo por parte de PC”.

Por su parte, enfatizó en entrevista con Esther Quiaro en el espacio Al Instante de Unión Radio, que prácticamente no ha dejado llover desde que inició el periodo de lluvia “y lamentablemente ya tenemos 304 viviendas colapsadas".

Sin embargo, resaltó que todas las familias afectadas han sido atendidas en refugios solidarios y gracias a la acción del gobierno regional: “85 de estas familias han sido dignificadas con viviendas que de manera progresiva se les viene entregando con un método de trabajo del ministerio de Vivienda”.

Asimismo, agregó que ha habido afectaciones importantes en vialidad por taludes, deslizamientos y desplazamientos de tierra que ocasionan “obstrucciones de los pasos vehiculares".

Precisó que en la troncal 7 que comunica San Cristóbal con la zona montañosa “tenemos 28 deslizamientos activos que han sido atendidos de manera oportuna por la gobernación y el Gabinete de Infraestructura con maquinaria; y la troncal 5, que es por donde ingresa prácticamente 95% de los alimentos de nuestro estado, allí permanentemente el ministerio de Obras Públicas mantiene maquinaria para la remoción del material de la carpeta asfáltica”.

Explicó que, en el caso de PC Táchira, mantiene monitoreo durante todo el año, bien sea periodo de lluvia o seco porque “el cambio climático en el estado ha sido totalmente inesperado, estamos hablando que anteriormente teníamos seis meses de lluvia y seis de sequía, y hoy en día estamos hablando de ocho de lluvia y cuatro de sequía”.

Finalmente, opina que es fundamental “educar a la población sobre cómo comportarse ante una eventualidad, un incremento de caudal y promover una cultura preventiva”.

