Más de 40 heridos han sido remitidos a los hospitales General del Sur y Noriega Trigo

La tragedia se apoderó de la Zona Industrial de San Francisco tras la explosión registrada en la empresa de pirotecnia Gallo Verde, la mañana de este jueves 11 de septiembre.

Al momento, más de 40 heridos han llegado a la base de Bomberos de San Francisco, mismos que fueron remitidos a los hospitales General del Sur y Noriega Trigo.

En el lugar de los hechos, se pudo conocer que hay, incluso, funcionarios de los bomberos afectados pues al llegar a sofocar las llamas hubo otras tantas explosiones dentro de empresa siniestrada.

