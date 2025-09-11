Jueves 11 de septiembre de 2025
Más de 40 heridos han sido remitidos a los hospitales General del Sur y Noriega Trigo

Funcionarios bomberiles también han resultado afectados

Por Noticia al Dia

Más de 40 heridos han sido remitidos a los hospitales General del Sur y Noriega Trigo
Foto: Xiomara Solano
La tragedia se apoderó de la Zona Industrial de San Francisco tras la explosión registrada en la empresa de pirotecnia Gallo Verde, la mañana de este jueves 11 de septiembre.

Al momento, más de 40 heridos han llegado a la base de Bomberos de San Francisco, mismos que fueron remitidos a los hospitales General del Sur y Noriega Trigo.

En el lugar de los hechos, se pudo conocer que hay, incluso, funcionarios de los bomberos afectados pues al llegar a sofocar las llamas hubo otras tantas explosiones dentro de empresa siniestrada.

Lee también: Algunas casas del barrio Lucha y Batalla "ardieron en llamas, no sé dónde está mi mamá": Testimonios de familiares afectados por la explosión 

Noticia al Día

Fuertes imágenes de los heridos con graves quemaduras

Una explosión masiva en la empresa de fuegos pirotécnicos Gallo Verde ha sembrado el caos y la desesperación en la zona industrial de San Francisco, Zulia. Las imágenes de un video, que circulan en redes sociales, muestran el dramático saldo humano de la tragedia.
Habilitadas todas las UCI de San Francisco y Maracaibo: Gobernador Caldera

Queda suspendido el servicio de gas doméstico para evitar más explosiones
Algunas casas del barrio Lucha y Batalla "ardieron en llamas, no sé dónde está mi mamá": Testimonios de familiares afectados por la explosión

Familiares de los trabajadores y vecinos del sector, se encuentran desesperados por obtener repuestas.
Gobernador Caldera inauguró dos pabellones y reactivó cinco cupos de UCI en el Hospital General del Sur

Los nuevos pabellones estarán dispuestos para la atención de casos críticos


