Domingo 31 de agosto de 2025
Al Dia

"Me parece absurdo que me lo sigan preguntando": Kate del Castillo y su rechazo a tener hijos

En su más reciente película, Instintos, Kate, de 52 años, interpreta a Maggie, una mujer embarazada que enfrenta una pesadilla aterradora

Por Ernestina García

Foto: actriz mexicana
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

A lo largo de su carrera, Kate del Castillo se ha caracterizado por su franqueza y autenticidad.
En conversación exclusiva con Us Weekly en Español, la actriz abrió su corazón para hablar sobre un tema que ha acompañado su vida desde hace décadas: la decisión de no tener hijos.

En su más reciente película, Instintos, Kate, de 52 años, interpreta a Maggie, una mujer embarazada que enfrenta una pesadilla aterradora. El personaje la llevó a reflexionar sobre las expectativas sociales que siguen pesando sobre las mujeres. “Yo decidí no tener hijos hace 30 años. Cada vez me congratulo más de esa decisión y, cuando hago personajes de mamás o embarazadas, todavía más. Es una película muy fuerte, es terrorífica y me da gusto que provoque tanto en el público, porque eso quiere decir que hicimos bien nuestro trabajo”, contó.

La maternidad en la ficción y en la vida real

A pesar de no haber buscado la maternidad en su vida personal, la actriz asegura que eso nunca le ha impedido encarnar personajes con vínculos profundos. “Eso no quiere decir que no pueda yo hacer personajes como de madre, personajes embarazada. Para eso soy actriz y para eso hago mi investigación. De todas maneras no dejo de ser mujer y tengo un instinto materno muy fuerte, simplemente no quise tener hijos”, explicó con naturalidad.

Para Kate, interpretar a Maggie fue una oportunidad para mostrar el terror que puede surgir en torno a la vulnerabilidad de una mujer al borde de dar a luz. Al mismo tiempo, fue un recordatorio de su propia decisión personal. “No me molesta en lo más mínimo que me sigan preguntando sobre eso. Creo que voy a tener 60 años y me seguirán preguntando lo mismo. Se me hace hasta simpático que todavía crean que estoy a tiempo de cambiar de opinión”, comentó entre risas.

En una industria donde a menudo se presiona a las mujeres a encajar en ciertos moldes, Kate se mantiene firme en sus convicciones. “Tuve muchas oportunidades para tener hijos y nunca quise. Eso no me hace menos mujer ni me limita como actriz. Al contrario, me da más libertad para elegir mis proyectos y mis personajes”, aseguró.

Su postura, lejos de ser una declaración polémica, es un ejemplo de independencia y de cómo las mujeres pueden escribir su propio camino sin someterse a estereotipos. “Me parece lindo que todavía me pregunten, porque me da la oportunidad de seguir diciendo lo que pienso y reafirmar que cada quien tiene derecho a decidir lo que quiere para su vida”.

Noticia al Día/CNN

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

Abusó sexualmente a su sobrina de 7 años y está tras la rejas en San Francisco

Punto Fijo será sede de workshop sobre cáncer en mascotas

Punto Fijo será sede de workshop sobre cáncer en mascotas

Fiscalía mexicana impugnó libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

Fiscalía mexicana impugnó libertad condicional de Julio César Chávez Jr.

Capturado en Bogotá otro presunto implicado en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Capturado en Bogotá otro presunto implicado en el asesinato del senador colombiano Miguel Uribe Turbay

Varias personas heridas dejó choque entre un vehículo y una moto en vía a La Cañada de Urdaneta

Varias personas heridas dejó choque entre un vehículo y una moto en vía a La Cañada de Urdaneta

Elías Díaz pegó dos tablazos en triunfo de Padres

Elías Díaz pegó dos tablazos en triunfo de Padres

"Que calle la voz de las armas y se alce la voz de la fraternidad": Papa León XIV

Obispo Ramos de Lora en Mérida se movilizó en defensa de la Soberanía y la Paz

Obispo Ramos de Lora en Mérida se movilizó en defensa de la Soberanía y la Paz

Real Madrid remonta ante el Mallorca y mantiene su paso perfecto en LaLiga

Real Madrid remonta ante el Mallorca y mantiene su paso perfecto en LaLiga

La Champions League 2025–2026 ya tiene fecha

La Champions League 2025–2026 ya tiene fecha

FANB incautó más de 200 kilos de marihuana en parque nacional del estado Amazonas

FANB incautó más de 200 kilos de marihuana en parque nacional del estado Amazonas

Un terremoto de la magnitud 5,3 sacude a Nevada

Un terremoto de la magnitud 5,3 sacude a Nevada

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Alejandro Garnacho ficha por siete temporadas con el Chelsea

Alejandro Garnacho ficha por siete temporadas con el Chelsea

Bomberos de Caracas rescataron a hombre que cayó al Guaire

Bomberos de Caracas rescataron a hombre que cayó al Guaire

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Murió bebé de nueve meses tras ser brutalmente golpeado por su padre en Barinas

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan muerta a adolescente en la casa de su novio en Portuguesa

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Trágico final: Kirguistán cesa en la búsqueda de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna

Trágico final: Kirguistán cesa en la búsqueda de la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna

Noticias Relacionadas

Al Dia

Oscar Piastri conquista el GP de Países Bajos y fortalece sus aspiraciones al título mundial

El australiano logró una carrera impecable pese al acercamiento de Max Verstappen

Al Dia

La tragedia por el asesinato de esta influencer y toda su familia en Jalisco

La Fiscalía General del Estado de Jalisco reveló que los cuerpos hallados sin vida dentro de un carro eran los de Ferrer, su esposo y sus dos hijos.
Al Dia

Día del Perro Mucuchíes: Símbolo de la historia y la cultura Venezolana

Cada 31 de agosto, Venezuela celebra el Día Nacional del Perro Mucuchíes, una fecha establecida por el Decreto Presidencial en…
Al Dia

Venezuela entre las mejores selecciones del continente en el XXXIV Panamericano Juvenil de Karate

La delegación nacional alcanzó 25 medalla en el torneo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025