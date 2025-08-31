"Me parece absurdo que me lo sigan preguntando": Kate del Castillo y su rechazo a tener hijos

A lo largo de su carrera, Kate del Castillo se ha caracterizado por su franqueza y autenticidad.

En conversación exclusiva con Us Weekly en Español, la actriz abrió su corazón para hablar sobre un tema que ha acompañado su vida desde hace décadas: la decisión de no tener hijos.

En su más reciente película, Instintos, Kate, de 52 años, interpreta a Maggie, una mujer embarazada que enfrenta una pesadilla aterradora. El personaje la llevó a reflexionar sobre las expectativas sociales que siguen pesando sobre las mujeres. “Yo decidí no tener hijos hace 30 años. Cada vez me congratulo más de esa decisión y, cuando hago personajes de mamás o embarazadas, todavía más. Es una película muy fuerte, es terrorífica y me da gusto que provoque tanto en el público, porque eso quiere decir que hicimos bien nuestro trabajo”, contó.

La maternidad en la ficción y en la vida real

A pesar de no haber buscado la maternidad en su vida personal, la actriz asegura que eso nunca le ha impedido encarnar personajes con vínculos profundos. “Eso no quiere decir que no pueda yo hacer personajes como de madre, personajes embarazada. Para eso soy actriz y para eso hago mi investigación. De todas maneras no dejo de ser mujer y tengo un instinto materno muy fuerte, simplemente no quise tener hijos”, explicó con naturalidad.

Para Kate, interpretar a Maggie fue una oportunidad para mostrar el terror que puede surgir en torno a la vulnerabilidad de una mujer al borde de dar a luz. Al mismo tiempo, fue un recordatorio de su propia decisión personal. “No me molesta en lo más mínimo que me sigan preguntando sobre eso. Creo que voy a tener 60 años y me seguirán preguntando lo mismo. Se me hace hasta simpático que todavía crean que estoy a tiempo de cambiar de opinión”, comentó entre risas.

En una industria donde a menudo se presiona a las mujeres a encajar en ciertos moldes, Kate se mantiene firme en sus convicciones. “Tuve muchas oportunidades para tener hijos y nunca quise. Eso no me hace menos mujer ni me limita como actriz. Al contrario, me da más libertad para elegir mis proyectos y mis personajes”, aseguró.

Su postura, lejos de ser una declaración polémica, es un ejemplo de independencia y de cómo las mujeres pueden escribir su propio camino sin someterse a estereotipos. “Me parece lindo que todavía me pregunten, porque me da la oportunidad de seguir diciendo lo que pienso y reafirmar que cada quien tiene derecho a decidir lo que quiere para su vida”.

Noticia al Día/CNN