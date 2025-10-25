Melissa con 120 kilómetros por hora, se formó en el mar Caribe y el Centro de Huracanes activó alertas en varios países

La mañana del sábado 25 de octubre, el huracán Melissa se formó en el mar Caribe después de intensificarse rápidamente desde tormenta tropical, lo que activó alertas en Jamaica, Haití y República Dominicana, según reportó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora (75 millas por hora), el sistema mantiene advertencias y vigilancias de huracán en vigor para la región, donde persiste un riesgo elevado de lluvias torrenciales, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.

De acuerdo con el parte oficial publicado por el NHC la mañana del sábado Melissa se localizaba a 380 kilómetros al suroeste de Puerto Príncipe, Haití. El organismo describió que el huracán marcha con dirección noroeste sobre aguas abiertas, y puede fortalecerse rápidamente durante el fin de semana gracias a las condiciones atmosféricas y oceánicas favorables en la región central del Caribe.

Mientras tanto, Jamaica permanece bajo advertencia de huracán y la península suroeste de Haití continúa bajo vigilancia, según el detalle de las autoridades locales recogido por la agencia. Los gobiernos ordenaron medidas preventivas, desde la apertura de refugios hasta la suspensión de actividades no esenciales y la preparación para evacuaciones.

Infobae/ Foto: Cortesía